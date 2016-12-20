59 قتيلاً وجريحاً جراء اقتحام شاحنة سوقاً في برلين

قتل تسعة أشخاص وجرح أكثر من 50 آخرين في اقتحام شاحنة لسوق في برلين. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية إن: شاحنة اقتحمت مساء أمس سوقاً أقيم بمناسبة عيد الميلاد وسط برلين ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وسقوط ما لا يقل عن خمسين جريحاً مشيرة إلى أن بعضهم بحالة الخطر، وأعلنت إلقاء القبض على مشتبه به في حادث الدهس واصفة ما جرى بالاعتداء الإرهابي.

يشار إلى أن استخدام الشاحنات لتنفيذ اعتداءات إرهابية بات وسيلة يستخدمها الإرهابيون حيث قتل 80 شخصاً على الأقل في اعتداء مماثل عندما أقدم سائق شاحنة على دهس حشد من الناس في أحد شوارع مدينة نيس جنوب شرق فرنسا كانوا محتشدين في منتصف تموز الماضي لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات العيد الوطني الفرنسي.

وكانت ألمانيا شهدت في تموز الماضي سلسلة هجمات حيث أدى انفجار أمام مطعم في مدينة انسباخ إلى مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بجروح كما شن طالب لجوء من الجنسية الأفغانية هجوماً بالفأس داخل قطار في فورتسبورغ ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه.

وشهد عدد من دول أوروبا من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا اعتداءات إرهابية عدة جاءت نتيجة تجاهل مسؤولي هذه الدول التحذيرات المتكررة من مغبة دعم الإرهاب في سورية والمنطقة ومن ارتداد الإرهاب على داعميه.

وكالات