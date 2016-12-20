ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري في بنغازي الليبية إلى 8 جنود

أعلن مسؤولو أمن ليبيون أمس ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي في بنغازي شرق ليبيا أول أمس إلى ثمانية جنود .

ونقلت اسوشيتد برس عن المسؤولين قولهم: إن ثمانية جنود قتلوا عندما فجر انتحاري شاحنة خفيفة في منطقة قنفودة أحد آخر معاقل الإرهابيين في يبنغازي، مشيرين إلى إصابة ثمانية جنود آخرين في هجوم معاكس بدأته القوات الليبية مساء أول أمس.

فيما قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي: إن العملية الجارية لاستعادة المنطقة في مراحلها الأخيرة الآن وقد تمت محاصرة متزعمي الإرهابيين في الداخل.

يشار إلى أن بنغازي هي ثاني أكبر مدن ليبيا وتبعد ألف كيلومتر شرق العاصمة طرابلس وباتت منذ أكثر من عامين مسرحا لمعارك يومية بين قوات المشير خليفة حفتر وتنظيمات إرهابية0 وتنتشر في ليبيا منذ عدوان حلف الناتو عليها عام 2011 تنظيمات إرهابية تشن هجمات بانتظام على مواقع مدنية وعسكرية وسط فقدان للأمن.

وكالات