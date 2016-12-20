محطة حلب و”مسار الاستانة”

ربما كان وصف عاموس يادلين، “الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية”، لحالة “إسرائيل” بأنها “في مشكلة استراتيجية بعد ما حدث في حلب”، هو أبلغ تعبير عن حال مجمل الدول التي شاركت في العدوان على سورية، وربما كان إحراق “الحافلات” التي كانت تحاول نقل المرضى والنساء والشيوخ والأطفال المدنيين من “كفريا” و”الفوعة” في ريف إدلب هو الورقة الوحيدة، والأقوى، التي بقيت في يد بعض هذه الدول للتعبير عن الاعتراض، العاجز، على نصر حلب.

والحال فإن “المشكلة الاستراتيجية” هي ما يجمع اليوم بين دول المحور الأمريكي – التركي – الخليجي، فرغم كل الصراخ ومحاولات التهوين مما حدث، وخاصة من مثقفي البترودولار والليبرالية الوهابية، يعرف الجميع أن “محطة حلب” مفصلية بامتياز، وأنه “يجب الآن التطلّع إلى المستقبل بطريقة أخرى، تأخذ بالاعتبار التحوّل في موازين القوى”، وأن “السياسة الواقعية”، بحسب تعبير مسؤول أوروبي، هي ما يجب أن تحكم مسار المرحلة القادمة، وهي، أي السياسة الواقعية، أصبحت جوهر مواقف وخطابات أغلب المرشحين الغربيين لانتخابات بلادهم القادمة، وهي أيضاً ما يفسر سبحة الاعترافات المتوالية، سواء من “عرب” أقروا بأن تدخل بلادهم في الأزمة السورية كان “خطأ” و “سياسة خرقاء”، أو من سوريين يحاولون اليوم التبرؤ من رهاناتهم الطفولية السابقة التي ضخّمتها الدولارات النفطية وليس النظريات الثورية كما ادعوا حينها.

لكن ما سبق لا يعني أن الراية البيضاء قد رُفعت في عواصم هذه الدول، بل يعني أن قناعة ضمنية قد ترسّخت لديهم بأن المسار العسكري قد فشل مع استعادة الدولة السورية لكامل مدينة حلب، بما تحمله هذه المدينة من رمزية كبرى وثقل ديموغرافي وجغرافي وسياسي وعسكري، وأن مجال المعركة المقبلة هو الميدان السياسي، بمعنى أن السياسة ستكون، في المرحلة المقبلة، استكمالاً للحرب بوسائل أخرى، وصولاً إلى تسوية تنهي هوية الدولة السورية الحالية وتعيد تشكيلها وفقاً لرغباتهم وهدفهم النهائي من العدوان، وبالتالي فإن الحراك العسكري القادم لهذه الدول، عبر أدواتها الإرهابية، سيكون على مثال دخول “داعش” إلى تدمر، بما هو فعل إرهابي عسكري لتحقيق الوظيفة السياسية، الإرهابية أيضاً، التي ابتغاها من “أمر” “داعش” بالتحرك حينها، وفي هذا السياق يندرج إحراق “الحافلات” في إدلب، لأن “الإحراق” حدث بفعل أمر سياسي خارجي وليس لضرورات عسكرية داخلية فرضها الموقف الحالي للمسلحين، وهو، أي الأمر الخارجي، يأمل من وراء فعل الإحراق “استعادة دور في التسوية التي يبدو قطارها مستعداً للإقلاع وفقاً للتوازنات التي رتبتها معارك حلب” وفقاً لكاتب عربي.

بيد أن هؤلاء، وكما تجاهلوا سابقاً كل النتائج التي أفرزها صمود الدولة السورية ونجاحها في معارك مفصلية معينة، يتجاهلون اليوم أن نتائج معركة حلب هي سياسية بقدر ما هي عسكرية، إن لم يكن أكثر، فـعلى رصيف “محطة حلب” سقط مشروع التقسيم الذي كان وضع المدينة السابق، جغرافياً وعسكرياً، “رافعته” المثلى، كما أن هذه “المحطة” هي المحطة النهائية لمسار قطار “جنيف” الذي رُسم بغياب السوريين، ومن هذه المحطة سينطلق قطار جديد باتجاه وجهة محددة ونهائية هي دمشق حيث سيكون الحل الكامل والنهائي للأزمة، لكنه، وتلك ضرورات السياسة، قد يمر بمحطات أخرى مؤقتة ومساعدة، ربما كانت “محطة الأستانة” إحداها، وهي محطة، إن اعتُمدت، سيتضح فيها حجم التغيير الذي فرضته “حلب” على خريطة تمثيل “المعارضة” والرعاة في المسار السياسي، وأكثر من ذلك، سيتضح حجم التغيير على مفردات هذا المسار ذاته، وهو مسار سيصبح، مع كل انتصار جديد، سورياً أكثر وأكثر.

أحمد حسن