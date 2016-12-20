المكتب الاقتصادي القطري يعقد اجتماعه الثالث

دمشق – البعث:

أكد الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد للحزب أنه وخلال ست سنوات مضت، أُثبت للقاصي والداني أن سورية الدولة هي حقيقة دولة مؤسسات قائمة على قواعد قوية وأنظمة متينة، وأشار الرفيق الهلال خلال الجلسة الثالثة لاجتماع هيئة المكتب الاقتصادي القطري مساء أول أمس إلى أن مؤسساتنا أكدت أنها فعلاً الصامدة الموجودة في الميدان، ومع كل الاحترام للقطاع الخاص الذي نحن بحاجة له قادماً، لكن يجب الاعتراف أن القطاع العام كان الركيزة والأساس، الذي حمى الدولة وحضن الشعب ونفخر أنه كان الرافعة والحامل لنا في هذه الحرب الإرهابية الكونية على سورية.

من جانبه رئيس المكتب الاقتصادي القطري الرفيق الدكتور مالك علي، أكد أنهم وفي هذا الاجتماع الثاني بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يسيرون في الطريق الصحيح، وأنهم في القيادة مع رئيس الحكومة يلامسون كل شيء في حياة المواطن، لافتاً إلى أن هيئة المكتب السابق صدَّرت 26 مقترحاً معظمها تم الرد عليه وقسم لم يُرد عليه لأنه لا يزال في طور الشغل والمتابعة.

وقد حضر الاجتماع تسعة وزراء وبمشاركة أعضاء المكاتب الاقتصادية الفرعية في المحافظات وعدد من مدراء الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والخدمية.