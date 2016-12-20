“حلب تحوّل الزمن إلى تاريخ” في ندوة لعلماء وداعيات دمشق وريفها السيد: خلف قيادة الرئيس الأسد حتى تحرير كل تراب الوطن

دمشق- سنان حسن

دعماً للجيش العربي السوري واحتفالاً بالانتصار التاريخي الذي حققه في حلب بتحريرها من رجس الإرهاب التكفيري الوهابي، وتحت شعار “حلب تحوّل الزمن إلى تاريخ” تنادى علماء وداعيات دمشق وريفها لاجتماع حاشد في جامع العثمان في دمشق تعبيراً عن آمال المواطنين في دحر الإرهاب عن كل شبر من أرض سورية.

وعبر المشاركون عن دعمهم الكامل للجيش العربي السوري والنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية والتي كانت علامة فارقة في تاريخ الحرب التي تشن على سورية الحبيبة، وبين المشاركون أنه في مقابل المعركة التي يخوضها الجيش في الميدان العسكري، يخوض العلماء والداعيات حرباً كبيرة فكرية وثقافية في مواجهة الفكر الوهابي التكفيري الذي يحاول حجب نور الإيمان الإسلامي المعتدل الخارج من أرض الشام عبر التأكيد على العمل بهدي رسول الله “ص” وتطبيق أقواله وأفعاله في كل أفعالنا وأعمالنا، فالرسول الكريم جاء رحمة للعالمين ونحن سنسير على خطاه في محاربة التكفير والإرهاب.

وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد وفي كلمة له أكد أن علماء ودعاة سورية ماضون خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد حتى تحرير كل ذرة من تراب الوطن من رجس الإرهاب والتكفير، لافتاً إلى أهمية الإنجازات الكبيرة التي حققها جيشنا العربي السوري الباسل في حلب في رسم الانتصار النهائي على الإرهاب في كل أنحاء سورية، منوهاً بالتضحيات العظيمة لجنودنا البواسل وشهدائنا الأبرار وجرحانا الأخيار وبصمود أهلنا في حلب الذي أثمر عن هذا النصر العزيز المؤزر، داعياً إلى الاستمرار بالعمل على تعزيز اللحمة الوطنية وإعادة العافية للاقتصاد الوطني وبذل كل الجهود للانتصار أيضاً في معركة إعادة الإعمار والبناء.

من جانبها دعت الدكتورة سلمى عياش معاون وزير الأوقاف لشؤون التعليم الشرعي والداعيات إلى أن الاقتداء بالرسول الكريم وخصاله الشريفة أسوة تقدم لنا رؤى تمكننا من التعامل مع الواقع والعودة إلى السبيل القويم، مشيرة إلى أن تعاليم الرسول الكريم ستكون موجودة في جميع أساليب تطوير الخطاب الديني والحفاظ على ثوابتنا ومعتقداتنا وفي النهوض الحضاري بالمجتمع.

ولفت الدكتور محمد شريف الصواف المشرف العام على مجمع الشيخ أحمد كفتارو التابع لمعهد الشام العالي إلى أهمية أن نكون على قدر تعاليم الرسول المصطفى وسيرته ورسالته العظيمة.

بدوره دعا الدكتور علاء الدين فرفور المشرف التنفيذي على حملة “حي في سلوكنا” إلى تجسيد محبة الرسول الكريم وإنسانيته في جوانب حياتنا كافة وفي إصلاح الفكر ومكافحة التكفير والتنفير والتحريف وفي العودة إلى تعاليم الدين القويم والنهوض بالوطن.

حضر اللقاء محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان والرفيقان أمينا فرعي دمشق وريف دمشق للحزب حسام السمان والدكتور همام حيدر وحشد كبير من علماء وداعيات دمشق وريفها.