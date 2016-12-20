الجيش اليمني يسيطر على تلة الدفاع الجوي غرب تعز بريطانيا تعترف : السعودية استخدمت قنابلنا العنقودية

سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية صباح أمس على تلة الدفاع الجوي، جنوب غرب مدينة تعز، بعد معركة عنيفة مع مرتزقة نظام بني سعود. في وقت بدأت تتوالى الاعترافات الغربية حول تزويد النظام السعودي بأسلحة محرمة دولياً وذلك بعد أن تجاوزت المجازر التي يرتكبها تحالف آل سعود بحق الشعب اليمني حدود اللامعقول حيث ذكرت صحيفة “الغارديان” أن الحكومة البريطانية تلقت نتائج تحقيق تؤكد استخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع من قبل التحالف السعودي خلال العدوان على اليمن

فقد ذكر مصدر عسكري يمني لموقع قناة “المسيرة نت” أن المعركة أسفرت أيضاً عن مقتل 12 من المرتزقة وإصابة العشرات، مشيراً إلى أن قوات الجيش واللجان كانت استهدفت مواقع المرتزقة في المنطقة وقضت على ستة عناصر وأصابت اثنين آخرين.

إلى ذلك قتل ستة من مرتزقة نظام بني سعود في منطقة جرة بمدينة تعز في مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية، فيما تم تدمير آلية عسكرية لهم ومقتل طاقمها قرب التلة السوداء في الجبهة الغربية للمدينة.

في الأثناء أوضح مصدر أمني يمني أن طيران نظام بني سعود شن عدة غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، ملحقاً أضراراً مادية بالمنازل السكنية والممتلكات العامة والخاصة.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة “الغارديان” أن الحكومة البريطانية تلقت نتائج تحقيق تؤكد استخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع من قبل التحالف السعودي خلال العدوان على اليمن، وأوضحت الصحيفة أمس أن نتائج التحقيقات التي أجرتها الحكومة، متطابقة مع التقارير الإعلامية التي سبق لها أن كشفت عن العثور على بقايا قنابل عنقودية بريطانية الصنع في مواقع يمنية تعرضت لغارات سعودية.

وقال مصدر حكومي للغادريان، إن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ووزراء آخرين، اطلعوا على نتائج التحقيقات منذ شهر تقريباً، وتابعت الصحيفة أن لندن التي تتولى تدريب الجنود السعوديين، مازالت تنتظر تأكيداً رسمياً بشأن استخدام القنابل العنقودية من قبل الرياض.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأنباء إلى تنامي الضغوط على الحكومة البريطانية، من أجل حملها على مراجعة عقود تصدير الأسلحة للسعودية، وسبق لبريطانيا أن أعلنت الأسبوع الماضي عن تعليق صفقة بيع شحنة من الذخيرة الموجهة للرياض.

وتكتسب نتائج التحقيقات أهمية كبيرة بالنسبة للندن الموقعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر استخدام هذا النوع من الذخيرة، التي تتشظى إلى قنابل صغيرة جداً، تتناثر في كل مكان وتهدد حياة المدنيين لمدة طويلة بعد استخدام الذخيرة، حسب الاتفاقية، حيث يجب على بريطانيا إتلاف كافة الذخائر التي بحوزتها من هذا النوع، والعمل على منع استخدامها من قبل أي طرف آخر.

وكالات