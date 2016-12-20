نظام آل سعود يسجّل رقماً قياسياً في عمليات الإعدام

تواصل الصحافة العالمية تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وتتناول تجاوزات نظام آل سعود على الحريات العامة والرأي والتفكير.

وقد نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالاً للكاتب باتريك وينتور، كشف جوانب مظلمة من معاناة المعارضين السياسيين، وقال: إن عمليات الإعدام التي تنفذها سلطات نظام آل سعود بحق المعارضين من الناشطين السياسيين حتى وإن كانوا من الأحداث تكاد تصل إلى مستوى قياسي على مستوى العالم، وأضاف إن السلطات السعودية أعدمت هذا العام نحو150 شخصاً، وهو رقم قياسي لعمليات الإعدام يسجله النظام للسنة الثانية على التوالي ما يجعل السعودية أكثر دولة تستخدم عقوبة الإعدام تبعاً لإحصائيات أعدتها منظمة ريبريف البريطانية لحقوق الإنسان.

ولفت كاتب المقال إلى أنه وبحسب المنظمة فإن نظام آل سعود يلجأ إلى استخدام المحاكم السرية لفرض عقوبة الإعدام على السجناء السياسيين والأحداث والمتهمين بالتورط في تجارة المخدرات، موضحاً أن عدداً كبيراً من الذين أعدموا تمت محاكمتهم في محاكم سرية من بينهم متظاهرون سياسيون وأشخاص تعرضوا للتعذيب لإرغامهم على الاعتراف.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن من غير البالغين في ازدياد، وأنه من بينهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله زاهر المعتقل بسبب المشاركة في احتجاجات خرجت ضد النظام، مضيفاً أن العديد من الأحداث يعانون من ظروف صحية سيئة. وكان مرهون اعتقل وهو في سن السابعة عشرة من عمره وسيبلغ الثانية والعشرين من العمر الأسبوع المقبل.

وتقول منظمة ريبريف: إن مرهون يعامل بشكل سيء للغاية في السجن، ويتعرض للضرب والتهديد بالسجن الانفرادي في حال تذمر وشكا من طريقة التعامل معه.

وأشار الكاتب وينتور إلى أن العديد من أنظمة دول الخليج يستخدم عقوبة الإعدام وهناك قلق من أن هذه العقوبة أضحت أمراً اعتيادياً، وأن السعودية تتصدر هذه الدول في تطبيق هذه العقوبة القاسية.

وكانت منظمة ريبريف الحقوقية البريطانية أكدت في تقرير لها الشهر الماضي أن نظام آل سعود قرر إعدام شاب معوق على خلفية مشاركته في مظاهرات احتجاجية حاشدة على استبداد النظام السعودي طالبت بالإصلاح والمزيد من الحريات عام 2011 مشيرة إلى أن أشخاصاً قاصرين كانوا من بين الـ47 من المحتجين أعدموا في يوم واحد في كانون الثاني الماضي وإن منير آدم الذي يعاني من عمى جزئي وصمم يواجه الآن مصيرا مماثلاً، وأشارت إلى أن حلفاء مقربين للسعودية بينهم بريطانيا حضوا سلطات آل سعود على إطلاق سراح آدم فضلا عن قصر آخرين حكم عليهم بالإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات.

يشار إلى أن النظام السعودي القائم على الأيديولوجيا الوهابية التكفيرية والمفتقر إلى أدنى مبادئ الديمقراطية المتمثلة بحق الانتخاب وحكم الدستور قمع المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة التي خرجت في المنطقة الشرقية عام 2011 بالحديد والنار وقتل واعتقل المئات حيث أعدم مطلع العام الجاري 47 شخصاً دفعة واحدة بينهم الشيخ نمر النمر المعتقل منذ عام 2012 بسبب معارضته لسياسة الاستبداد والقمع التي ينتهجها هذا النظام.

وكالات