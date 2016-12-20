“كتلة ولون” في كلية الفنون الجميلة

يفتتح في كلية الفنون الجميلة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء معرض للمخرجات التعليمية في قسم النحت في الكلية، ويضم أحدث نتاجات طلابه في مجال المنحوتة المجسمة والنافرة الميدالية، إضافة إلى مجموعة من اللوحات المنفذة بتقانات لونية مختلفة.

وأشار عميد الكلية د. محمود شاهين إلى أن معرض “كتلة ولون” هو البداية في سلسلة معارض تخصصية، تنوي الكلية إقامتها بحيث تعرف من خلالها طلاب الكلية والكليات الأخرى في جامعة دمشق، والمتلقي السوري عموماً بالمخرجات التعليمية لأقسامها الخمسة: الرسم والتصوير، والحفر المطبوع “الغرافيك”، والنحت والاتصالات البصرية “الملتيميديا” والعمارة الداخلية “الديكور” تحضيراً للدور الهام الذي ستلعبه كليات الفنون الجميلة السورية، في إعادة إعمار سورية المتمثل في نشر التماثيل والنصب التذكارية الاعتبارية والتزيينية في فضاءات المدن والبلدات السورية، إضافة إلى اللوحات الجدارية المتعددة المهام، وفرش الشارع كلوحات الإعلان الثابتة والمتحركة ومواقف الباصات، ومقاعد الحدائق وسلال المهملات، ولوحات الدلالة والآرمات والشعارات وغيرها، وذلك جنباً إلى جنب مع قيام هذه الكليات بتأهيل الكوادر الفنية الشابة وإعدادها، لمتابعة دورها في إنتاج العمل الفني التشكيلي الإبداعي الصالوني الحاضن لرؤاها وبحثها الفني الخاص، الذي سيشكل رافداً مهماً للحركة التشكيلية السورية المعاصرة، والرافعة الأساس لتطويرها وتحديثها، كي تعبّر بالشكل الأمثل عن سورية الجديدة المتكئة على إرث حضاري عمره آلاف السنين.