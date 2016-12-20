جمان بركات

ينشغل بائع اليانصيب بأخذ مكانه في الشارع خلال ساعات الصباح الباكر يومياً لترتيب وريقات اليانصيب متأملاً أن تكون أرقامه على دواليب السحب، يروّج لأوراقه بكلمات قليلة ينطق بها بفترات زمنية متفاوتة مع حركة يد خفيفة ألفتها العين، وكأنه يقول للمارة “اسحب ورقة وستربح الجائزة الكبرى”. وفي موسم الأعياد تعلو أصوات الباعة ليعلنوا إصدار رأس السنة الجديد، وبأن قيمة الجائزة الكبرى هذا العام هي 80 مليون ليرة سورية، والواقع يؤكد أنها الفترة الأكثر حظاً لشراء أوراق اليانصيب لقيم الجوائز المغرية التي تشكل أرضاً خصبة لأحلام الثراء من جهة، وإعلاناً للتفاؤل بأيام العام الجديد، وقياس درجة الحظ من جهة أخرى.

على وقع كلمات بائع اليانصيب: “حظك اليوم، السحب بالسنة الجديدة، الجائزة الكبرى”، تستيقظ أحلام عشاق الحظ بالثراء، وتصبح المبالغ الخيالية قادرة على قلب حياتهم رأساً على عقب، فقد يبدأ كل شخص بترتيب حياته على “أنه ربح الجائزة الكبرى”، ويقسم المبلغ ويوزع على أخوته وأقاربه وزوجته والأولاد، فتبحر العائلة فوق أمواج من الأحلام المكتنزة، فهناك من يريد شراء بيت أو سيارة ومنهم من يبدأ بتحقيق طموحات وتخطيط لمشاريع مستقبلية، وتستمر هذه “الجائزة الخيالية” في مواصلة مشوار الحلم في الثروة والغنى بالإضافة إلى المكانة الاجتماعية، وأشياء براقة كثيرة تدور وتدور في خلد كل شخص يمد يده ويسحب ورقة اليانصيب، حالماً بأن يحالفه الحظ ويربح الملايين، ويمكن أن يصل تعلقه بحساب أرقام معينة يُعتقد أنها تجلب الحظ بما يشبه الطقوس والإيمان بأرقام مزدوجة أو مفردة وحتى تواريخ ميلاد معينة، إلى أن يصل إلى مرحلة تغدو فيها “لقد أصبحت مليونيراً” هي أكثر جملة تدور في ذهنه وتسيطر على تفكيره، وتأخذ المليونير “الوهمي” إلى عوالم بعيدة، وفي هذا الوقت تتكاثف الأدعية والصلوات لبناء حلم في الهواء.

لهؤلاء جميعاً نقول إن الأحلام بالربح تبقى أوهاماً تحلق في الأفق، ويبقى بائع اليانصيب هو الرجل الذي ينجح في إقناع الكثير من المارة بأن الحظ يطرق أبوابهم، ولكن تبقى “أوراق اليانصيب” مجرد لعبة بيع أحلام وآمال، ومن الروعة أن يكون لدى الإنسان أمل يبدأ برسم صور وردية وقصور من خيال، ولكن –للأسف- مع هذه اللعبة تبدأ بالاستدراج إلى الوهم، وسرعان ما تتحول هذه الأحلام الجميلة إلى كوابيس عند لحظة الارتطام بمرارة الواقع والخسارة.