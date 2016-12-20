السيف الذي لا ينكسر

سأحكي لك عن “السيف الدمشقي” الّذي تكسّرت على نصله سيوف الشرق والغرب, والّذي حار في ماهية معدنه الفرسان والخيميائيّون الأقدمون فسمّوه المعدن الأسطوري، قبل أن يعرفوا مؤخّراً أنّه كان يُصنع من الألياف أو الأنابيب الكربو-نانوية، وقد أثنى على هذا السيف كبار القادة العسكريين التاريخيين مثل خالد بن الوليد الّذي تكسّرت جميع السيوف الخاصّة به عدا سيفه الدمشقي، وقد تغنّى به شعراءٌ أمثال “سعيد عقل” حين قال في قصيدةٍ غنّتها فيروز:

شامُ يا ذا السَّـيفُ لم يِغبِ

يا كَـلامَ المجدِ في الكُتُبِ

قبلَكِ التّاريـخُ في ظُلمـةٍ

بعدَكِ استولى على الشُّهُبِ

أما من لم يزر عاصمة الياسمين قبلا، فعليك عندما تبدأ رحلة حجك إليها، وبعد أن تتوضأ بطهر بردى، يجب أن تمرّ في ساحة الأمويين، لترى النصب الهائل الّذي يمثّل السيف الدمشقي والّذي اتّخذته القناة الأولى في التلفزيون العربي السوريّ شعاراً خلال التسعينيّات، ولتعلم أنّ المدينة الّتي تصنع سيوفاً لا تنكسر لا يُمكن أن تُكسر.