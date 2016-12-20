غوغل تحتفي بلغة الضاد

أعلنت شركة غوغل عن تقديمها حسومات تصل 10% عبر متجرها “غوغل بلاي” عند شراء الكتب الموجودة في المتجر باللغة العربية في الفترة ما بين 18 إلى 24 كانون الأول.

وتأتي هذه المبادرة من غوغل بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية حيث أتاحت الشركة هذه الحسومات على آلاف الكتب الموجودة في المتجر، والتي تتنوع ما بين القصص الخيالية والروايات والشعر وغيرها من المجالات فضلا عن خيارات للكتب الرائجة والأكثر مبيعاً، كما يمكن أن يجد المتصفح كتباً رخيصة وحسومات تزيد عن الـ 10%.