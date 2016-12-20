غوغل تحتفي بلغة الضاد

غوغل تحتفي بلغة الضاد

20 / 12 / 2016 الأخيرة

هذا المقال رقم : 34 من 38 من العدد 2016-12-20-15719

2016-12-20-15719

أعلنت شركة غوغل عن تقديمها حسومات تصل 10% عبر متجرها “غوغل بلاي” عند شراء الكتب الموجودة في المتجر باللغة العربية في الفترة ما بين 18 إلى 24 كانون الأول.
وتأتي هذه المبادرة من غوغل بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية حيث أتاحت الشركة هذه الحسومات على آلاف الكتب الموجودة في المتجر، والتي تتنوع ما بين القصص الخيالية والروايات والشعر وغيرها من المجالات فضلا عن خيارات للكتب الرائجة والأكثر مبيعاً، كما يمكن أن يجد المتصفح كتباً رخيصة وحسومات تزيد عن الـ  10%.

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