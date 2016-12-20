نساء يصنعن ويبحثن عن السلام

فكرة جديدة وتجربة رائدة أبطالها مجموعة من نساء مدينة القامشلي ومن يتواجد فيها، اجتمعن والتقين على المحبة ومن أجل السلام، فكانت رسالتهن وعنوان مشروعهن “نساء من أجل السلام” وعن تلك التجربة تحدّثت صاحبة الفكرة الدكتورة كفاء زرّاع: فرض علينا القدر والظروف الحالية أن نجتمع من غالبية المناطق السورية في مدينة القامشلي، قبل الأزمة كانت لي تجربة جميلة في مدينة حلب حول دور النساء في مختلف مجالات الحياة وتميّزهن فيها، وعززناها في القامشلي بفكرة السلام والعمل لها ومن أجلها، فكان القرار وتنفيذ الفكرة والعمل عليها، وأثمرت الانطلاقة بانضمام أكثر من 20 امرأة من مختلف مناطق المحافظة، وعدد من النساء الوافدات في المدينة، اتّفقن على إقامة الورشات الدورية وبدأنا إحداها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة واستمرت لأسبوع، وتطرقت إلى كل ما يتعلق بالمرأة من تنمية داخلية وتعليم ورياضة روحية وإبراز الطاقات المكنونة لديها، وغيرها من العناوين، والأهم من كل ذلك عملنا الأساسي والأسمى أننا جزء من السلام ونبحث عن السلام في وطن السلام، وسننشر هذه الرسالة في شتى بقاع العالم، وبعد إشارات نجاحها في المدينة، سنعمل على توسيع النطاق والتجوال بها ومعها في باقي المناطق والمحافظات.

القامشلي: عبد العظيم العبد الله