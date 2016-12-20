إطلاق فيلم “الأب” في سينما سيتي غداً

تطلق المؤسسة العامة للسينما مساء غدٍ الأربعاء العرض الخاص لفيلم الأب أحدث إنتاجات المؤسسة الذي أخرجه باسل الخطيب واشترك مع وضاح الخطيب في وضع السيناريو والحوار له وذلك في صالة سينما سيتي دمشق.

وتجري أحداث الفيلم عام 2015 حيث يحاصر تنظيم “داعش” الإرهابي إحدى البلدات السورية ويحاول سكانها النجاة بحياتهم بينما يسعى أب ورب أسرة بكل ما أوتي من قوة إخراج عائلته من البلدة وإنقاذها من الموت بأي شكل.

ويعرض الفيلم جماهيريا بدءاً من الـ 29 من الشهر الحالي في سينما سيتي دمشق ثم في صالات الكندي بدمشق ودمر اعتبارا من الـ 7 من كانون الثاني القادم.

الفيلم من بطولة أيمن زيدان إضافة إلى روبين عيسى ويحيى بيازي وعلاء قاسم وعامر علي وحلا رجب ورنا كرم وجمال شقير وجابر جوخدار وعلي إبراهيم وأسيمة أحمد وخلود عيسى وجانيار حسن وسعيد عبد السلام ووفاء العبد الله ودينا خانكان ووائل أبو غزالة ونادين الشعار وسومر إبراهيم وفاتح سلمان ووائل شريفي ونور رافع ورشا رستم وغادة قاروط ويامن حيدر وسلمى سليمان ومحمد زرزور بالاشتراك مع أحمد رافع ورامز عطا الله وضيفة الشرف وفاء موصللي.

سانا