المفكرة الثقافية

< بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يقيم المركز الثقافي في أبي رمانة بالتعاون مع محافظة دمشق لتمكين اللغة العربية ندوة ثقافية يشارك فيها: د. غسان غنيم- د. جهاد بكفلوني- ويديرها د. سهيل الملاذي في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء في المركز.

< يُعرض في المركز الثقافي في العدوي فيلم “أيام الضجر” للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد في الساعة الرابعة عصر اليوم.

< يقيم المركز الثقافي في الميدان بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري- قسم الدعم النفسي الاجتماعي نشاطاً للأطفال بعنوان: “لنتحاور معاً” في الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.