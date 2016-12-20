المفكرة الثقافية

المفكرة الثقافية

20 / 12 / 2016 الأخيرة, المفكرة الثقافية

هذا المقال رقم : 27 من 38 من العدد 2016-12-20-15719

2016-12-20-15719

< بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يقيم المركز الثقافي في أبي رمانة بالتعاون مع محافظة دمشق لتمكين اللغة العربية ندوة ثقافية يشارك فيها: د. غسان غنيم- د. جهاد بكفلوني- ويديرها د. سهيل الملاذي في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء في المركز.
< يُعرض في المركز الثقافي في العدوي فيلم “أيام الضجر” للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد في الساعة الرابعة عصر اليوم.
< يقيم المركز الثقافي في الميدان بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري- قسم الدعم النفسي الاجتماعي نشاطاً للأطفال بعنوان: “لنتحاور معاً” في الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.

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