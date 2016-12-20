العلاقات المصرية الخليجية إلى مزيد من التوتر

بعد مسألة الدعم السعودي الفاضح لسد النهضة على نهر النيل، انتقلت التصريحات والتصريحات المضادة بين القاهرة والعواصم الخليجية إلى العلن على خلفية تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة والتي اتهمت فيها وزارة الداخلية المصرية مشيخة قطر بالحادث الإرهابي عبر بيان رسمي بالوقوف خلف هذا الانفجار، وتأكيدها أن منفذه الانتحاري مهاب مصطفى السيد قاسم زار الدوحة عام 2015، وكان على علاقة مع قيادة الإخوان المسلمين المقيمة فيها، ثم عاد بعد ذلك إلى سيناء للقتال.. هذا الاتهام أدخل العلاقات بين الطرفين في مرحلة جديدة من التوتر غير المسبوق.

التأكيد على علاقة قطر بالإرهاب، والوقوف بطريقة أو بأخرى، خلف تفجير كنيسة تهمة خطيرة جداً، ربما تترتب عليها عواقب وخيمة، وربما عقوبات ومحاكم دولية، خاصة أن قطر تدعم جماعات إرهابية في سورية، ولم يتردد فرانك غاردنر، المحرر الأمني لشبكة “بي بي سي” بتوجيه سؤال حولها إلى رئيس المخابرات القطرية أثناء زيارة الأمير تميم بن حمد لبريطانيا قبل عام، ونفاها كلياً.

المسؤولون القطريون استشعروا هذه الخطورة ولجؤوا إلى مجلس التعاون الخليجي طلباً للدعم، الأمر الذي دفع عبد اللطيف الزياني أمين عام المجلس إلى إصدار بيان رسمي تضمن لغة هجومية على مصر، ولكن الخارجية المصرية سارعت بإصدار بيان رسمي قالت فيه: إن مصر كانت تأمل أن يعكس موقف مجلس التعاون الخليجي قراءة دقيقة للموقف المصري، مؤكداً أن معلومات مصر بشأن تواصل المتهم الرئيسي بتفجير الكنيسة بعناصر في قطر مؤكدة، وأن السلطات الأمنية المعنية تواصل جمع الخيوط كافة حول هذه الجريمة ومن مولها، وخطط لها، وساهم في تنفيذها، وسوف تعلن كل الأدلة بعد اكتمال عملية التحقيق.

البيان المصري يعكس حالة من الثقة، مثلما يعكس لهجة حازمة ضد مشيخة قطر، وإن كان بعض المراقبين حاول لجم التدهور في الموقف داعياً الى “عدم التسرع” في توجيه الاتهامات إلى الدوحة قبل اكتمال نتائج التحقيق، وجمع الأدلة الموثقة. رغم أن علاقة قطر بحركة الإخوان المسلمين معروفة ولا تحتاج إلى إثباتات، ووجود عناصر من الجماعة في الدوحة أيضاً من الأمور العلنية التي لا يمكن إخفاؤها.

ولكن المؤكد أن الحنق السعودي والقطري على مصر وقيادتها بلغ حداً كبيراً وهي لن توفر جهداً في سبيل تركيع مصر وإخضاعها لرغبات الممالك والمشيخات الإرهابية.

تقرير- سنان حسن