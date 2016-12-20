حوار في محطّة الشيخوخة

عبد الكريم النّاعم

قال لي بودّ وتعاطف: “إلى متى ستظلّ متمسّكاً بهذه العُزلة”؟

قلت: “أنت لا تنشدّ إلى العُزلة إلاّ حين يكون الواقعُ أكثر فجائعيّة ممّا تحتمل، لاسيّما حين تشيخ الخلايا، فكلّما شاختْ أصبحْتَ أكثر عُرضة للإنهاك، المفارقة أنّ الأحاسيس لا تشيخ، لكأنّها من طبيعة غير طبيعة الخلايا، هي تنتمي إلى عوالم أخرى قد يطول انتظارُنا حتى نعرف شيئا عنها”.

قال: “هل تظنّ انّك أتيتَ بشيء جديد حين تقرّر أنّ المشاعر لا تشيخ”؟.

قلت: “ليس كلّ مانقوله جديداً، ولو التزمنا بهذه المقولة، لصمتَ الكثيرون منذ: “هل غادرَ الشعراءُ مِن مُترَدَّمِ”، وباعتبار أنّنا عاجزون عن الإتيان بالجديد في كلّ مرّة، فلا أقلّ من أن نكون صادقين، ولا تظنّنّ أنّ قيمة الصدق قيمة عابرة حتى في المعايير النقديّة، فالجمال يترسّخ أكثر حين يقترن بالصدق، أعني الصدق الفنّي، وصدق الأداء”.

قال: “لقد كنتَ أكثر اقتحاما في شبابك”.

قلت: “ربّما كان بعض ذلك الاقتحام بدوافع شتّى، وهو يناسب تلك المرحلة، ثمّ مَن قال أنّ كلّ مافعلناه، أو آثرناه، كان صحيحاً، في السنّ الذي نحن فيه، إذا لم تكن السنوات قد أفادتْنا، والتّجارب قد رفدتْنا فمعنى ذلك أنّنا لسنا أسوياء، أنت تصدّقني إذا قلتُ لك إنّ مابلغتُه من العمر كان ضروريّاً لكي أصل المكان الذي أنا فيه، وكي أنظر المشهَد عبر إطلالته”.

قال: “أنت تخالف بيت الشعر السّائد “ألا ليتَ الشبابَ يعودُ يوماً”.

قلت: “لن أقول كما قال الكثيرون حين سُئلوا فأجابوا باعتداد أنّهم لو أُتيح لهم أن يستعيدوا ما مضى لتمنّوا أن يمرّوا بكلّ ما مرّوا فيه، وأظنّ أنّ هذا القول لا يخرج عن كونه (شطحة)، فأنا لو أُتيح لي ذلك لتمنّيتُ أن أتجنّب كلّ ما يؤلمني حين أخلو إلى نفسي، ويقتحم ذاكرتي بندم، ولاستبدلْتُ الكثير من الحماقات، والصّبوات، بوعي لم أملكْه إلاّ حين صرتُ شيخاً، في الشيخوخة يا صديقي آفاق لا تنكشف فضاءاتها إلاّ حين تبلغها، وأنا أتكلّم عماّ يُغني النّفس لاعن علل الجسد وضعفه، فتلك هي سنّة الحياة”.

قال: “لكأنّك تزيّن الشيخوخةً على علاّتها”.

قلت: “أنا لا أزيّنها، بل أصف حالتي معها، وهذا غير مُعمَّم، فقد تجد مَن هو بَرِم بشيخوخته، توّاق دائما للعودة حتى إلى مرابع الحماقات، والنّاس في هذا الإحساس رغم تشابههم، بَصَمات، بعض ما أعطتنيه الشيخوخة لم يكنْ الوصول إليه ممكناً إلاَ عبرها، ومحظوظون أولئك الذين يصلون تلك المرافئ وهم في سنّ الشباب، يبدو أنّ الأمر مرتبط بعوالم الأحاسيس والمشاعر التي ذكرناها”.