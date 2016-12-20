جرعة دعم حكومي لوجستي واستراتيجي لمنظمة الهلال الأحمر

دمشق – البعث:

شدد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على استمرار الحكومة في تقديم الدعم المادي واللوجستي والاستراتيجي للمنظمات الدولية والإنسانية لتسهيل عملها في جميع المحافظات لما لها من أهمية كبيرة في ظل الحرب التي تتعرض لها البلاد .

وأضاف المهندس خميس خلال لقائه مع أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر العربي السوري ورؤساء فروع المنظمة في المحافظات أن الحرب التي تتعرض لها البلاد استهدفت على مدار 6 سنوات جميع مكونات الشعب السوري، علماً أن الدولة السورية قامت بمسؤوليتها بشكل كبير في التصدي للإرهاب والدفاع عن مؤسسات الدولة ومقومات الصمود وتأمين متطلبات الصمود لأبناء الوطن إضافة إلى الدعم الكبير في الواقع الإنساني والإغاثي ومراكز الإيواء ، حيث تحملت الدولة العبء الأكبر ومازالت تقدم أكثر من 80 % في مجال الدعم الإغاثي، مشيراً إلى أن منظمة الهلال الأحمر السورية هي منظمة سورية عريقة عمرها 70 عاماً .