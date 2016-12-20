الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على موسكو بوتين: الـتضخـم في روسـيـا سيكون الأدنى منذ 25 عاماً

ردت موسكو على تمديد العقوبات الأوروبية عليها، بإطلاق أول قطار فائق السرعة أمس من موسكو إلى العاصمة الألمانية برلين بمعدل رحلتين في الأسبوع، في حين أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف عن أمله في تغير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في كل من ألمانيا وفرنسا العام 2017.

وفي إشارة إلى عدم تأثير القرار الأوروبي على الاقتصاد الروسي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن التضخم في روسيا لعام 2016 سيكون الأدنى منذ 25 عاماً بأقل من 6%، وقال خلال لقائه أعضاء الحكومة الروسية لدينا تحركات نحو الأفضل، ومن المرجح سيكون لدينا تضخماً هو الأدنى منذ 25 عاماً.

وأكد بوتين أنه من الضروري ضمان نمو الإنتاجية في الاقتصاد الحقيقي، لأن ذلك يشكل قاعدة أساسية لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، ورأى أن كل هذا هو أساس جيد للغاية من أجل حل المشاكل التي ستواجهها البلاد في عام 2017، وقال في السنة القادمة نحن بحاجة لضمان نمو الإنتاجية، وعلينا تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي أولاً.

هذا وقد صادق الاتحاد الأوروبي رسمياً على تمديد العقوبات ضد روسيا الاتحادية لمدة ستة أشهر، ووفقاً للخدمة الصحفية لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد مدد رسمياً العقوبات الاقتصادية ضد قطاعات معينة في الاقتصاد الروسي حتى 31 تموز 2017. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: إنه بعد تقييم تطبيق اتفاقات مينسك في جلسة المجلس الأوروبي في 15 كانون الأول الجاري، فتح رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الطريق لتمديد العقوبات لمدة ستة أشهر أخرى حتى 31 تموز 2017 بعد مناقشة المشاركين في القمة لمقترح تم تقديمه من قبل كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اللذين أوصيا بتمديد العقوبات.

وفي سياق حديثه عن العقوبات المفروضة على روسيا، قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف إن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الإرادة السياسية لوضع حد للعقوبات ضد موسكو على الرغم من إدراكه أن هذه القيود منافية للعقل، وعلى الرغم بأن المزيد من الأطراف في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد باتوا يدركون عبثية القرارات المتعلقة بهذه العقوبات، ولفت إلى أن روسيا لا تفرض أي شروط مسبقة لاستمرار الحوار مع الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات وحول مختلف القضايا، مؤكداً أنه من أجل استعادة التفاعل على نطاق واسع يجب علينا أولاً إلغاء تجميد الصيغ والحوارات التي تم إجراؤها سابقاً.

كما أعرب تشيجوف عن أمله في تغير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في كل من ألمانيا وفرنسا العام 2017، مضيفاً أن الحالة الراهنة لهذه العلاقات غير طبيعية بكل وضوح.

يذكر أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي فرضت عام 2014 عقوبات اقتصادية ضد روسيا بحجة الأزمة في أوكرانيا شملت قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، وعلى الرغم من تكبد الدول الأوروبية خسائر تقدر بأكثر من 100 مليار يورو جراء هذه العقوبات، إلا أن حكومات هذه الدول تصر على إتباع إملاءات واشنطن في تمديد العقوبات ضد موسكو.

وكالات