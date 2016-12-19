الحكومة تنجز نظامها الداخلي الجديد

في إطار التوجه الحكومي نحو الإصلاح الإداري الشامل للاستفادة من الطاقات البشرية والكفاءات الإدارية، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن إنجاز نظامها الداخلي الجديد لرفع كفاءة الجهاز الوظيفي وتطوير الأداء المؤسساتي والفردي.

وأوضح مدير التنمية الإدارية في رئاسة مجلس الوزراء لؤي البني أنه نظراً للتوجهات الحكومية بإحداث هيكليات إدارية لكل الجهات العامة وخاصة مجلس الوزراء كونه الجهة التنفيذية العليا للدولة، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بتشكيل لجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري وعضوية عدد من المديرين المركزيين في رئاسة مجلس الوزراء لدراسة الواقع الإداري في المجلس وخلصت إلى إنجاز النظام الداخلي لمجلس الوزراء، ولفت إلى أن النظام الجديد تضمن آلية عمل المجلس وركز على مهام واختصاصات مجلس الوزراء ورئيس المجلس وآلية عمل المجلس واختصاصاته ومهامه وجدول أعماله وآلية عمل الجلسات وقراراتها ودور ومسؤوليات الوزراء في الجلسات وآلية عمل اللجان الوزارية واجتماعاتها. وأضاف البني: إنه تم في النظام الجديد إحداث عدد من المديريات الجديدة بما يتماشى مع تطور العملية الإدارية، إضافة إلى دمج بعض المديريات والمكاتب، مبيناً أنه تم إحداث مديرية واحدة لمكتب رئيس مجلس الوزراء تتضمن مكتب المتابعات والمكتب الإعلامي ومكتب الأعمال التنفيذية.

ولفت مدير التنمية الإدارية إلى أنه تم إحداث مديرية الأعمال الاستشارية المكلفة بتنظيم الأعمال الإدارية للمجلس الاستشاري وتضمينه داخل الهيكلية التنظيمية لمجلس الوزراء وإحداث مديرية الديوان العام لتنظيم البريد وخط سيره وجمعه في نقطة واحدة وتم دمج مكتب الشكاوى وضم أعماله إلى مديرية الديوان العام، إضافة إلى إحداث مديرية التخطيط والتعاون الدولي ومكتب شؤون الهلال الأحمر العربي السوري، وأشار إلى أن الآلية الجديدة تضمنت ضم مكتب الترجمة إلى مكتب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وضم المكتب الخاص إلى مديرية مكتب رئيس مجلس الوزراء، مبيناً أن عمليتي الإحداث والدمج تأتيان لأسباب إدارية وتنظيمية من أجل إنجاز العمل وتبسيط الإجراءات، وبين أن النظام الجديد لحظ إجراء هيكلية للمديريات من دوائر وشعب حسب الأهمية والحاجة لتنظيم سير العمل وتسهيله وتبسيط إجراءات العمل والابتعاد عن الروتين والتعقيدات الإدارية، إضافة إلى تثبيت مهام كل مديرية ودائرة وشعبة بشكل موضوعي وبما يخدم العمل الإداري.

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