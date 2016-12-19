مقتل 10 أشخاص وإصابة 27 شخصاً بينهم سائحة كندية في هجوم مسلّح بالكرك الأردنية

قتل أمس عشرة أشخاص وأصيب 27 آخرون بينهم عدد من أفراد الشرطة وسائحة كندية بعد تعرض مركز أمني ودوريات شرطة لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، فيما أعلن مصدر إعلامي أن عملية القضاء على المسلحين على وشك الانتهاء، مضيفاً: إن الإعلان الرسمي عن إتمام العملية سيتم فور تطهير المنطقة بالكامل، مشيرة إلى أن القوات الأمنية الخاصة نجحت في تحرير 14 رهينة بينهم سياح ماليزيون كانوا محتجزين داخل قلعة الكرك، وسط تحليق مكثف لطائرات عامودية في سماء المدينة.

وأفاد بيان لإدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام أن إحدى دوريات الأمن العاملة في منطقة القطرانة- محافظة الكرك وصلها بلاغ بوجود حريق في أحد المنازل، وفور وصولهم للمكان تعرض طاقم الدورية لإطلاق نار مفاجئ من قبل مجهولين كانوا داخله ونتج عن الحادثة إصابة رجلي أمن ولاذ مطلقو النار بالفرار بواسطة إحدى المركبات، مضيفاً: بعدها بفترة وجيزة أطلق مجهولون عدة عيارات نارية باتجاه إحدى الدوريات العاملة أيضاً في المحافظة ولم تقع إصابات تذكر حينها، ليرد بعد ذلك بلاغ آخر حول قيام مجهولين بإطلاق عيارات نارية من داخل قلعة الكرك باتجاه مركز أمن المدينة، ونتج عن ذلك عدد من الإصابات من رجال الأمن العام والمارة أسعفوا للمستشفى للعلاج، موضحاً أنه جرى على الفور تطويق القلعة والمنطقة المحيطة من قبل رجال الأمن العام وقوات الدرك والأجهزة الأمنية الأخرى والتي باشرت بتنفيذ عملية أمنية للتعامل مع المسلحين والذين قدر عددهم بخمسة أو ستة مسلحين، ولم تتضح هوية المهاجمين على الفور، فيما تلاحق الأجهزة الأمنية المسلحين الذين تحصنوا في قلعة الكرك وأرسلت تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث.

إلى ذلك، قال محمد المومني وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة: إن عدد المسلحين الذين نفذوا عملية الكرك 4 أو 5 مسلحين محتجزين داخل قلعة الكرك، ويطلقون النار بشكل عشوائي، نافياً أن تكون هناك سيارات مسلحة تجوب شوارع المدينة، أما رئيس بلدية الكرك أكد أن المتحصنين في القلعة يطلقون النار على المدنيين أيضاً، مشيراً إلى أن جماعات إرهابية تقف وراء الهجوم على دوريات الأمن.

وكالات