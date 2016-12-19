بدء أعمال الدورة السابعة لمجلس اتحاد نقابات العمال الهلال: تحويل الظروف الصعبة إلى مبادرات خلّاقة لإعادة البناء

دمشق – بسام عمار:

عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دورته السابعة، أمس، في مقر الاتحاد، حيث سيناقش على مدى يومين العديد من الموضوعات المتعلقة بالجانب التنظيمي والنقابي والمالي وشؤون العمل وتقارير الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات ومشاريع الاتحاد الاستثمارية والخطط التطويرية للعمل .

ونقل الرفيق الأمين القطري المساعد للحزب المهندس هلال الهلال لأعضاء المجلس تحيات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة لهم ولعمال سورية بالخير والنجاح في العمل.

وأشار الى أن لقاء الطبقة العاملة يختلف عن أي لقاء للخصوصية التي تمتاز بها وللثقة الكبيرة التي كونتها خلال العقود الماضية، فهي تنتج بيد وتدافع عن معاملها بيد أخرى وتنجب مع غيرها من الكادحين أبطال وشجعان الجيش العربي السوري الذي يصنع اليوم تاريخاً جديداً لسورية والمنطقة والعالم، مشيراً إلى حرص القيادة على لقاء القيادة النقابية للطبقة العاملة لأهميتها بالنسبة للحزب فهي من أهم مكوناته ورافد حقيقي له وكانت على الدوام عند حسن ظن شعبها وقيادتها.

وضع برامج عمل وخطط واضحة

وقال الرفيق الهلال: إن المرحلة التي نمر بها تفرض عليكم وضع برامج عمل وخطط واضحة قابلة للتنفيذ مستمدة من واقعنا الاقتصادي وتحاكي ظروفه ومتطلباته وقادرة على النهوض به بشكل سريع لأننا نمر بظروف اقتصادية صعبة تتطلب من الجميع عمالاً وحكومة ومجتمعاً التكاتف والعمل معاً للخروج من هذه الظروف وتحويلها إلى مبادرات خلاقة قادرة على إعادة ما تم تدميره من منشآت بمختلف أنواعها من قبل الإرهابيين وتقديم المقترحات والخطط والحلول للمشكلات التي تواجه العمل إلى الجهات المعنية لأن التنظيم النقابي والحكومة فريق عمل واحد هدفهما الأساسي المصلحة العامة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون العمال في سلم أولويات عمل المنظمة من خلال تعزيز التواصل معهم والاستماع إليهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم والوقوف إلى جانبهم وليس الوقوف مع الإدارات ضدهم والحفاظ على مكاسبهم والسعي لتحقيق إنجازات جديدة وإعادة النظر بالخطاب النقابي الموجه لهم بحيث يكون واقعياً يلامس معاناتهم ويحفزهم ويزرع الأمل فيهم ووضع برامج توعوية وتثقيفية قادرة على مواجهة الخطاب التكفيري الهدام والاستفادة من الانتشار الواسع للتنظيم النقابي في شرح أبعاد الحرب علينا وأهدافها وتعزيز ثقافة الانتماء الوطني والمشاركة الفاعلة في عمليات المصالحة الوطنية التي انطلقت في معظم المناطق بالتزامن مع مراسيم العفو التي استفاد منها الآلاف من المواطنين.

ضرورة التركيز في المصطلحات

وأكد الرفيق الأمين القطري المساعد على ضرورة التركيز في المصطلحات المستخدمة لأنها أحد أهم الوسائل التي يحاربنا بها أعداؤنا لاسيما وأننا اليوم نحقق أعظم الانتصارات، مبيناً أن القيادة تعد مجالس العمال منابر وطنية حرة، وهذا يفرض عليكم الحديث بكل حرية وشفافية والإشارة إلى مواضع الخطأ بدون أي خوف طالما أن الهدف المصلحة العامة، والقيادة فتحت أبواب الحوار والنقد البناء وستظل تقدم الدعم والعون للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي، لافتاً إلى ضرورة متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة بشكل دقيق ومحاسبة المقصرين والاهتمام بأموال المنظمة فهي أموال العمال ولا يجوز التصرف بها إلا بالشكل الذي يخدمهم، والقيام بمشاريع استثمارية جديدة وتعزيز المشاريع القائمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الريعية الاقتصادية، والابتعاد عن المنافع الشخصية والعطاء بدون مقابل والتخلص من كل أشكال الترهل والابتعاد عن العمل المكتبي والتنظير الذي ترك آثاراً سلبية على العمال والعمل، منوهاً إلى ضرورة أن تقوم اتحادات عمال المحافظات بتطوير أعمالها وأن تكون متواجدة بكل الأمور التي تعنى بواقع العمل والعمال لأنه من غير المعقول أن تبقى هذه الاتحادات تدير العمل بهذه الطريقة، وأن تكون شريكاً حقيقياً في خلق تنمية اقتصادية واجتماعية بالتعاون مع مختلف الجهات.

القطاع العام خط أحمر

ودعا الرفيق الهلال أعضاء المجلس إلى ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات لعقد المؤتمرات النقابية، وأن يتم الابتعاد عن النمط التقليدي والروتيني المتبع في عقدها، وإعداد تقارير تعكس الصورة الحقيقية للعمل وبدون أي تجميل للواقع، وأن تكون هذه المؤتمرات أحد أهم مرتكزات العمل لأن الشكل المتبع روتيني يجب إعادة النظر فيه، مشدداً على أن القطاع العام خط أحمر لا يحق لأحد تجاوزه أو المساس به وبعماله، وسيبقى الركيزة الأساسية لقوة قرارنا السياسي وصمودنا والدولة ستحميه وتطوره وتؤمن له كل مقومات النجاح والصمود وستصدر كل القوانين التي يحتاجها، داعياً التنظيم النقابي إلى لعب دور أكبر في مكافحة الفساد والإشارة إليه بشكل موثق وعدم التهاون في هذا الموضوع لجهة محاباة الإدارات على حساب العمل، لافتاً إلى أن المهمة النقابية هي تكليف وليست تشريفاً وبالتالي يجب على العمال تقييم أداء قيادتهم النقابية ومحاسبتها عند التقصير. وختم الأمين القطري المساعد حديثه بالتأكيد على أن كل المناطق التي دخلها الإرهاب ستحرر كما حررت حلب.

عزوز: الخطط كانت بالمستوى المطلوب

الرفيق شعبان عزوز رئيس مكتب العمال القطري ذكر أن ما تقدم به الاتحاد من خطط عمل كانت بالمستوى المطلوب لاسيما على صعيد العمل الميداني وعلى صعيد النشاطات الخارجية التي أثبت فيها حضوراً مميزاً، مشيراً إلى أنه على مكاتب العمال الفرعية متابعة الشركات والمؤسسات وتقييم واقعها الاقتصادي، كذلك العمل على ترميم الشواغر خلال المؤتمرات النقابية القادمة.

علي: آلية لمتابعة عمل الإدارات

وأوضح الرفيق رئيس المكتب الاقتصادي القطري الدكتور مالك علي أن ما تم طرحه يلامس الواقع الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة تقييم أداء الإدارات لأنه من غير المسموح وجود أي حالات ترهل، وقال: إن المكتب أصدر آلية لمتابعة عمل الإدارات في المحافظات وتقييمها، ولن يتم حماية أي مدير فاسد والتنظيم النقابي شريك حقيقي في عملية التقييم.

القادري: تعزيز التواصل مع العمال

وقال الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أنه خلال الفترة الماضية قام الاتحاد بالعديد من النشاطات لجهة تعزيز التواصل مع العمال في مواقع الإنتاج ولقاء اللجان النقابية في بعض المحافظات بهدف مساعدة العمال في حل مشكلاتهم.

مداخلات أعضاء المجلس أشارت إلى أهمية تأمين مقومات صمود الجيش العربي السوري وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية المتبعة ودعم الإنتاج الزراعي من خلال تأمين مستلزماته من البذار والأسمدة والأدوية والحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة ظاهرة الاحتكار وتشديد الرقابة على الأسواق وإعادة النظر بالتشريعات القديمة وتثبيت العمال ودعم القطاع العام وتامين متطلباته والإسراع بتأهيل الشركات.