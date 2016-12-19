القوات العراقية تطوّق حي الأعافرة .. ومصرع متزعم لـ “داعش” في الموصل

فيما تتحرك القوات العراقية لدخول حي الأعافرة بين حيي الوحدة والانتصار في الساحل الأيسر للموصل، حققت وحدات أخرى تقدماً مهماً في المحور الشرقي من أجل الوصول إلى منطقة الأعافرة، ونقلت وسائل إعلامية أن القطعات العسكرية العراقية دفعت بقوات راجلة وبأسلوب الكمائن باتجاه ما بعد حي السكر من جهة، وباتجاه منطقة الأعافرة من جهة أخرى بهدف تشكيل نقطتين عسكريتين ما بعد نهر الخوصر، على اعتبار أن القوات العراقية تحاول اجتياز هذا النهر من أجل السيطرة على حي السكر والوصول إلى مشارف الفيصلية.

وتسيطر القطعات العسكرية العراقية نارياً على منطقة التل وعلى تل التوبة، كما استهدفت مواقع “داعش” في منطقة الكراج الشمالي، والهدف على المدى القريب لهذه القطعات هو منطقة سوق النبي يونس، أما الهدف الأبعد فهو اجتياز حي المثنى والفيصلية للإشراف عسكرياً على ضفاف نهر دجلة، وإذا ما تم هذا الأمر تكون القوات العراقية قد نفذت ما يعرف بالقفزة الميدانية.

في المقابل، قام عناصر تنظيم “داعش” بسرقة محتويات كنيسة الروح القدس وهي إحدى أقدم كنائس مدينة الموصل وإفراغها.

وأشار أحد سكان حي البكر في الموصل إلى الصعوبات التي واجهها السكان في ظل سيطرة تنظيم “داعش” على المنطقة، وكثرة السيارات المفخخة التي سيطرت على المشهد هناك، وأكد شاهد العيان أن “داعش” اتخذ من المدنيين دروعاً بشرية بحيث كان عناصر التنظيم يصعدون إلى سطوح المنازل ويمنعون الناس من الخروج.

إلى ذلك أكدت مصادر أمنية للميادين مقتل المدعو قصي باسل الجحيشي “أبو أنس” المسؤول عن عمليات “داعش” في الساحل الأيسر بضربة جوية في شارع الثقافة بالموصل، وقرب قرية الشريعة غرب تلعفر، تم إحباط هجوم كبير لعناصر “داعش” حيث تم قتل جميع القوة المهاجمة وإحراق 9 سيارات دفع رباعي وعجلتين مفخختين.

سياسياً، نفى القائد في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي توقف عمليات تحرير مدينة الموصل، وقال: إن عمليات تحرير مدينة الموصل تسير بحسب الخطة الموضوعة لها وفي جميع المحاور، وأضاف: إن الأنباء التي تحدثت عن توقف عمليات التحرير عارية عن الصحة، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة والتأكد من مصادر موثوقة.

وفي الشأن الإنساني، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 100 ألف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم منذ إطلاق عملية تحرير مدينة الموصل العراقية قبل شهرين، وأفادت المنظمة بأن عدد النازحين ومعظمهم سكان محافظة نينوى بلغ حتى هذا اليوم 103.872 شخصاً.

على صعيد آخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في معارض الحبيبية شرقي العاصمة، وقال المتحدث باسم القيادة في بيان مقتضب: إن سيارة مفخخة انفجرت في معارض الحبيبية شرقي بغداد، ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي وقت سابق أورد مصدر بالشرطة العراقية أن سيارة مفخخة انفجرت غرب مدينة الفلوجة، وقال المصدر: إن سيارة مفخخة كانت مركونة في منطقة الحلابسة غرب الفلوجة، انفجرت أمس ما أدى إلى سقوط ضحايا قتيلين وخمسة جرحى.

وكالات