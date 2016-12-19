مشروع قرار روسي بديل اليوم يجري التصويت عليه في مجلس الأمن الخارجية: رعاة الإرهاب لا يأبهون لحياة أطفالنا

وضعت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي في صورة الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية بحق الأطفال عبر استغلالهم لتنفيذ أفعالهم الإجرامية. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أن استخدام التنظيمات الإرهابية للأطفال والفتيات والأولاد لتنفيذ مآربها الإرهابية اللاإنسانية دليل على أن من يرعى هذه التنظيمات لا يأبه لحياة الأطفال السوريين. مشددة على أن مثل هذه الممارسات التي تتناقض بشكل تام مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل يجب أن تقنع الدول التي تدعم المسلحين في سورية وخاصة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وحلفاءها في السعودية وقطر وتركيا إن مثل هذا الدعم يجب أن يتوقف فوراً.

وفيما أعلن مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن توصلت إلى صياغة جيدة لنص مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا كبديل للمشروع الفرنسي بشأن حلب، وأن المشروع المتفق عليه سيجري التصويت عليه اليوم “الاثنين”. جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الوضع في سورية وخاصة ضرورة إطلاق العملية السياسية من جديد بهدف التوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وفي التفاصيل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة: ارتكبت المجموعات الإرهابية المسلحة بتاريخ 16-12-2016 جريمة مشينة أخرى تمثلت باستغلال الإرهابيين طفلة في الثامنة من عمرها تقريباً وقاموا بتحميلها كمية من المتفجرات وطلبوا منها الدخول إلى قسم شرطة الميدان على أنها تائهة عن منزلها وبعد دخولها بقليل وذهابها إلى أحد حمامات القسم قاموا بتفجير المتفجرات عن بعد ما أدى إلى وفاتها وإصابة أحد عناصر الشرطة بجروح وإلحاق أضرار مادية بمكاتب الطابق الثاني من المبنى وتهدم بجدران الحمام الداخلي.

وأضافت الوزارة: لقد عمدت التنظيمات الإرهابية إلى استخدام الأطفال منذ بداية الأزمة في سورية لتنفيذ مآربها الإرهابية اللاانسانية وتشير هذه الحادثة الجديدة إلى عدم تردد الإرهابيين في استخدام الفتيات والأولاد والأطفال أينما كان ذلك متاحاً لهم.. ويدل ذلك على أن من يرعى التنظيمات الإرهابية ويميز بين تنظيمات إرهابية معتدلة وأخرى متطرفة لا يأبه لحياة الأطفال السوريين كما يدعي بما في ذلك حياة هذه الطفلة وغيرها المئات ممن استخدمتهن التنظيمات الإرهابية لهذه الغاية الدنيئة والبعيدة عن الإنسانية والأخلاق.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين: تؤكد الجمهورية العربية السورية أن مثل هذه الممارسات التي تتناقض بشكل تام مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل يجب أن تقنع الدول التي تدعم المسلحين في سورية وخاصة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وحلفاءها في السعودية وقطر وتركيا التي أصابتها الهستيريا مؤخراً إثر تحرير سورية وحلفائها لمدينة حلب من هؤلاء الإرهابيين إن مثل هذا الدعم الذي تتباهى بتقديمه لهذه التنظيمات الإرهابية يجب أن يتوقف فوراً.

وختمت الوزارة الرسالتين بالقول: إن سورية تؤكد على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن لقراراته المتعلقة بمحاربة الإرهاب والتي نسيتها الحكومات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والأوكرانية الأعضاء في مجلس الأمن والتي تعمل على تضليل العالم من خلال عدم التزامها بقرارات المجلس ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك القرار الأخير والمهم رقم 2254.

في الأثناء أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي توصلت إلى صياغة جيدة لنص مشروع القرار بشأن حلب. وقال تشوركين، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع تشاوري مغلق لمجلس الأمن أمس: قمنا بعمل جيد خلال عدة ساعات، وأعتقد أننا نمتلك نصا جيداً، ولفت إلى أن التصويت على المشروع المتفق عليه في مجلس الأمن سيجري اليوم “الاثنين”.

من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور إن وفد الولايات المتحدة في مجلس الأمن قام بعمل مشترك بناء جداً مع الفريق الروسي، مشددة على أن واشنطن تتوقع تبني مجلس الأمن مشروع القرار المذكور بالإجماع.

وفي وقت سابق أكد تشوركين أن مشروع القرار الفرنسي لنشر مراقبين دوليين في حلب خطر وغير قابل للتنفيذ مشيراً إلى أن موسكو لن تدعمه.

وكان دبلوماسيون فرنسيون كشفوا قبل يومين عن مسودة مشروع قرار جديد ستقدمه باريس إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في حلب تهدف إلى نشر مراقبين دوليين من أجل الإشراف على إجلاء الإرهابيين وعائلاتهم وإيصال المساعدات.

وقال تشوركين في تصريحات صحفية: إن موسكو ستمنع تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفرنسي حول نشر مراقبين دوليين في حلب، مضيفا إن هذه المبادرة غير قابلة للتنفيذ وخطرة لدرجة قد تسفر عن تداعيات كارثية في حلب، وأشار تشوركين إلى أن موسكو تنوي عرض مبادرة بديلة لمجلس الأمن الدولي بشأن نشر مراقبين دوليين في حلب.

وفي طهران أكد قائد القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني العميد طيار حسن شاه صفي أن النصر الحقيقي سيكون حليفاً للمقاومة وأن مدينتي حلب السورية والموصل العراقية أثبتتا عجز الاستكبار العالمي، وقال إن الأحداث التي تقع في المنطقة تبين أن المعدات ليس لها أثر كبير لأن دولة كالسعودية ورغم امتلاكها لمختلف أنواع المعدات والعائدات الضخمة لم تحقق أهدافها بالسيطرة على اليمن.

من جانبه أكد كاردينال النمسا كريستوف شونبورن تورط الدول الغربية في الحروب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط موضحاً أن هدف هذه الحروب الهيمنة والسيطرة وتمزيق المنطقة. وقال شونبورن في حديث لصحيفة الكوريير النمساوية نشر أمس إن الغرب ساهم في إشعال فتيل الحروب في سورية والعراق والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مستودعات الأسلحة الكبيرة في الغرب تشكل زخماً مهما بالسلاح إلى مناطق الحروب في الشرق الأوسط.