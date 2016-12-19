إجراءات أوّلية لضخ 1،7 مليار ليرة في مشاريع مبقرة فديو

اللاذقية – مروان حويجة

بدأت الإجراءات التحضيرية لمشاريع تطوير الإنتاج الحيواني في مبقرة فديو، وجرى الإفصاح عن الدراسات المشغول عليها والتي تتضمن الخطة التطويرية للمنشأة.

وذكر المهندس أحمد كفى مدير المبقرة لـ “البعث” أنه تمّ البدء بالتنسيق بين المؤسسة العامة للمباقر ومؤسسة الإسكان العسكري وإدارة المبقرة لوضع الخطة التطويرية وإطارها التنفيذي من خلال لجان عمل مشكّلة وإنشاء معمل للألبان والأجبان بطاقة إنتاجية قدرها 5-6 أطنان يومياً ومشروع توسيع حظائر الأبقار وإنشاء معمل أعلاف صغير مخمّر حيوي “هاضم حيوي” لتوليد الكهرباء ومشروعات ترميم وتأهيل المباني وصيانة الآليات الزراعية.

وأوضح كفى أن المشروعات تسهم في تحقيق زيادة في عدد القطيع وزيادة الإنتاجية وتصنيع الحليب الخام في معمل الألبان والأجبان بما يسهم في دعم احتياجات السوق المحلية من منتجات الثروة الحيوانية وبما يحقق ريعية اقتصادية، كما أن الهاضم الحيوي يوفّر نفقات الكهرباء والمحروقات، ولفت إلى أن مشروع تطوير المبقرة يؤدي إلى زيادة فرص العمل باختصاصات عدة ويعزز الاستثمار الأمثل للمساحة الإجمالية للمبقرة البالغة 1100 دونم ويكفل تطوير إنتاجية المبقرة البالغ عدد رؤوس القطيع الموجودة فيها 690 رأس قطيع.

تجدر الإشارة إلى أن الكلفة الإجمالية لمشروعات التطوير والتوسيع تقارب نحو مليار ليرة منها مبلغ 700 مليون ليرة لإقامة مصنعٍ للألبان والأجبان، وتأتي هذه الخطوات الاستدراكية المتسارعة تنفيذاً للتوجيهات الحكومية خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى محافظة اللاذقية.