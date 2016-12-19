مقتل 49 من قوات هادي بهجوم انتحاري في عدن

يبدو أن السعودية اليوم تتحرك بخطوات حثيثة، على غير العادة، للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن بأقل الخسائر، بعد أن أوقعها عدوانها على اليمن السعيد في مأزق كبير، وكلّفها من خزينتها المالية ما يفوق طاقتها، كما كلّفها تردّي سمعتها السيئة أساساً في المجتمع الدولي، يشاطرها في هذا الموقف الولايات المتحدة، بقياداتها الديمقراطية الباحثة عن نجاح في اليمن بعد فشلها في تحقيق أي نجاح في مكان آخر، وهي التي أطلقت في تشرين الثاني الماضي اتفاقاً لم يحالفه الحظ وهدنة إنسانية لم توفق.

وفيما اجتمع وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، الذين يشكلون ما يسمى بالرباعية الدولية بشأن اليمن في الرياض، لمناقشة خطة السلام الخاصة باليمن، خلاصتها تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل في صنعاء كعاصمة آمنة، هزّ عدن في الجنوب انفجار هو الثالث من نوعه هذا العام، استهدف معسكراً لقوات هادي، وتبنّاه تنظيم “داعش” الإرهابي، العقرب الذي وضعه آل سعود ومن خلفهم هادي وجماعته في جيبهم.

المسار السياسي لإيجاد مخرج للأزمة اليمنية، لا يعطي حتى اللحظة أي مؤشرات إيجابية لتحريك الجمود فيه، مع استمرار الأعمال العسكرية والغارات السعودية، وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في اليمن.

مصادر سياسية تقول: إن اجتماع الرباعية سيعمل على ممارسة المزيد من الضغوط على حكومة هادي للقبول بالعودة إلى المحادثات، استناداً إلى اتفاق مسقط الموقع بين أنصار الله وحلفائهم ووزير خارجية الولايات المتحدة الشهر الماضي، والذي نص على وقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات، والقبول بخارطة الطريق والتسلسل الزمني لبنودها، واعتبارها أساساً للمشاورات، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل في صنعاء قبل نهاية العام الجاري.

المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الموجود في الرياض للمشاركة في الاجتماعات، يتمسك بخطة السلام بصيغتها الحالية، وهي الخطة التي وافق عليها أنصار الله وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الاجتماع سيقف أمام خريطة طريق جديدة أو معدّلة، بعد رفض هادي وحكومته مسودة خريطة الطريق المطروحة حالياً.

ميدانياً، ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي وقع وسط تجمع لقوات الأمن الخاصة التابعة لهادي إلى 49 قتيلاً، بالإضافة إلى جرح العشرات، بينما كانوا يصطفون لاستلام رواتبهم أمام منزل قائد القوات الخاصة في محافظة عدن، وقد تبنّى تنظيم “داعش” الإرهابي في بيان العملية الانتحارية، ونسب تنفيذها إلى المدعو أبو هاشم الردفاني. التفجير وقع على مقربة من معسكر الصُولبان الذي شهد تفجيراً مماثلاً مطلع الأسبوع المنصرم، وأسفر عن مقتل 50 من قوات هادي، وجرح آخرين في مديرية خور مكسر، شرقي مدينة عدن جنوب اليمن.

إلى ذلك قتل أكثر من 20 عنصراً وجرح آخرون من قوات هادي والتحالف السعودي خلال محاولتي زحف لهم باتجاه منفذ علب قبالة عسير السعودية، وقال مصدر عسكري يمني: إن محاولتي الزحف كانتا مسنودتين بالطائرات الحربية والمروحية والاستطلاعية لتغطية زحف قوات هادي والتحالف باتجاه المنفذ الفاصل بين محافظة صعدة اليمنية وعسير السعودية.

قوات الجيش واللجان ردّت على محاولة الزحف بقصف صاروخي ومدفعي مكثف على مواقع الجنود السعوديين في منفذ علب وموقعي الشبكة والملطة، ما أسفر عن مقتل ضابطين سعوديين وضابط باكستاني برتبة مقدم في عسير السعودية ذاتها، يأتي ذلك فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين وتحصيناتهم في موقع القرن بجيزان السعودية.

البعث- تقارير