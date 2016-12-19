“المصالحات الوطنية” في ملتقى البعث للحوار بجامعة البعث

حمص ــ نزار جمول:

ناقش ملتقى البعث للحوار في فرع الحزب بجامعة البعث موضوع المصالحات الوطنية في ندوة بعنوان “المصالحات الوطنية تعزيز لانتصارات الوطن”، شارك فيها اللواء محمد عباس محمد والدكتور خير الدين السيد رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب، بحضور الرفيق الدكتور محمد عيسى أمين فرع الحزب بالجامعة، ومحافظ حمص طلال البرازي، والدكتور أحمد مفيد صبح رئيس الجامعة، وأعضاء قيادة فرع الحزب بالجامعة، ورئيس فرع التوجيه السياسي في المنطقة الوسطى، وشخصيات دينية وممثلي المنظمات الشعبية والنقابات وقيادات حزبية، وجمهور كبير من أساتذة الجامعة وطلابها.

وأشار الرفيق عيسى في كلمته الترحيبية إلى أهمية المصالحات الوطنية والتسويات التي تحدث في كل مكان من الجغرافيا السورية، مبيناً أن المصالحات حاربها الكثير من أعداء سورية، وخاصة ما حدث في حي الوعر عندما أتت الأوامر عبر موظفي الأمم المتحدة لبعض إرهابيي الفصائل المسلحة لتعطيل المصالحة، مضيفاً: إن كل هذا التعطيل لن يعيق القرار السوري بالمصالحات والتسويات.

في المحور الأول تحدث اللواء محمد عباس عن أسلوب الجيل الرابع أو ما يسمى الاختراق النظيف أو حروب أمريكا الجديدة وحروب تغيير الأنظمة، من خلال استخدام الإرهاب دون أي تدخل عسكري مباشر، وهذا ما حدث في بعض الدول العربية بصناعة ما يسمى “القبضة المحركة” باستخدام وسائل الإعلام ، ولكن كل هذا التخطيط العدائي لم يستطع تفكيك الشيفرة الوطنية للشعب السوري الذي أدرك مبكراً أبعاد المؤامرة، وبين أن هذه الحرب لم تفرق بين عسكري أو مدني، وهذا أحد أهم أهداف وأساسيات حرب الجيل الرابع لأنها تستهدف الدولة بكاملها .

وفي المحور الثاني وضّح الدكتور خير الدين السيد بدايات الأزمة التي تتشابه مع مؤامرة الإخوان المسلمين في ثمانينيات القرن الماضي، والذين حصلوا على الدعم الكامل من أسيادهم الأمريكان، وهم فشلوا كما يفشلون اليوم برغم شراسة الحرب ومشاركة أكثر من 80 دولة في العدوان على سورية.

وأكد محافظ حمص في مداخلة أن سورية تعيش اليوم حرباً وطنية في مواجهة الإرهاب، والحرب الوطنية تؤجج وحدة هذا الشعب ووحدة هذه الأرض، وأشار إلى أن السيد الرئيس أكد في كل خطاب من خطاباته الوطنية عن أهمية المصالحة، كما أكد على أن الجيش العربي السوري هو الداعم لهذه المصالحات، انطلاقاً من ثقافته الوطنية كشعب سوري لا يملك إلا المشاعر الوطنية.

واعتبر الدكتور صبح أن المؤامرة ليست وليدة اليوم، واستهداف سورية قديم جديد، من خلال التخطيط له في المطبخ الأمريكي والبريطاني، والأهم أن يعمل السوريون على تحصين أنفسهم والاستفادة من هذه اللقاءات لمواجهة الخطط والأفكار الغربية، مع استمرار المدارس والجامعات بمهامها الوطنية التعليمية .

بدوره أشار الشيخ عصام المصري مدير أوقاف حمص إلى أن هناك الكثير من الأخطاء التي ارتكبها البعض بحق الدولة، ولكن السيد الرئيس وجه السيد وزير الأوقاف للعمل مع باقي الجهات من أجل إنشاء جيل مثقف مفكر، والقيام بمشروع نهضوي على مستوى البلد ككل، مؤكداً أن الفكر الوهابي مرفوض تماماً في بلاد الشام. وفي ختام الملتقى أجاب المحاضران على كل المداخلات التي قدمها الحضور.