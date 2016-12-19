العمالة البحرية السورية بين فكّي “الطرد” و”السمسرة”

دمشق – البعث

لعل طرد العمالة البحرية السورية من دول الخليج مؤخراً يستدعي بالضرورة إحداث تنظيم نقابي لهذه العمالة يحفظ حقوقها، ويؤكد بعض خبراء القطاع لـ “البعث” أنه ورغم الظروف الراهنة إلا أن الطلب على العمالة البحرية السورية لا يزال مستمراً رغم تراجع الإقبال على العمال بشكل عام لما يمتلكونه من خبرة، موضحين أن طرد العمالة البحرية السورية العاملة في دول الخليج مؤخراً تم نتيجة مواقف غامضة.

وفي سياق متصل يرى أحد أعضاء غرفة الملاحة أن سماسـرة العمل على السفن تحولوا إلى “ظاهرة” خطيرة لم تحدث من قبل، وتخصصوا في المتاجرة بقوت البحارة العاطلين عن العمل، مشيراً إلى أن هؤلاء السماسرة يتقاضون ملايين الليرات من البحّار لإيهامه بإيجاد فرصة عمل له على السفن الأجنبية، ثم بعد ذلك يتهربـون منـه أو يجدون له فرصة عمل لمـدة لا تتعدى الشهرين بالاتفاق مع مالك السفينة لشغل الوظيفة وتشغيل بحّار آخر، مؤكداً على أن تقاضي سماسرة العمالة البحرية إجراء غير قانوني ومخالف لقانون العمل السوري، كما أنه مخالف أيضاً لقانون العمل البحري الدولي، وإنما يحق لهم فقط الحصول على السمسرة من الشركات الطالبة للعمالة فقط. موضحًا أن العمالة البحرية وقعت في شباك السماسرة سعياً للالتحاق بالعمل على أي سفينة والتي قد تكون «خردة» وتتعرض غالبيتها للغرق، في حين أنه لا يوجد لتلك العمالة التي تأتي عن طريق السماسرة أي مرتبات مجزية في ظل عدم وجود نقابة أو حماية لحقوقهم.