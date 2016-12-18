منافسات قوية في بطولة كأس الجمهورية لفروسية قفز الحواجز

دمشق – البعث

استضاف نادي الشهيد باسل الأسد للفروسية في صالة الأغر بطولة كأس الجمهورية لفروسية قفز الحواجز بعد منافسات قوية دامت يومين بين الفرسان المشاركين من كافة الفئات والأندية، وهذه البطولة هي ختام بطولات اتحاد اللعبة السنوية الرسمية.

وكانت مباريات البطولة عبارة عن شوطين غير متماثلين لجميع الفئات، يحمل الفرسان أخطاء الشوط الأول إلى الشوط الثاني، وتُحتسب النتائج حسب عدد أخطاء الشوطين، وزمن الشوط الثاني.

أما عن لقب البطولة والفرسان المتوجين فيها، جاء كما يلي:

الفئة (A Big Tour) بارتفاع حواجز (130 – 140) المركز الأول الذي حمل لقب البطولة للفئة الفارس محمد جوبراني، وبالمركز الثاني الفارس أحمد حمشو، والثالث للفارسة جودي نظام.

الفئة (B Medium Tour) بارتفاع حواجز (120 – 130 سم)، حقق المركز الأول الفارس قتيبة الدغلي، وجاء ثانياً الفارس مؤمن زنداقي، وثالثاً الفارسة بشرى الأسد.

أما عن الفئة (C Small Tour) بارتفاع حواجز (110 – 120 سم)، فحقق لقب البطولة الفارس ليث العلي، وحل بالمركز الثاني الفارس حسان عبود، وجاء بالمركز الثالث الفارسة شام الأسد.

أما الفئة (D Amature) بارتفاع حواجز (100 – 110 سم)، فحقق المركز الأول الفارس ليث العلي، وجاء ثانياً الفارس جواد نظام، وثالثاً الفارس محمود المصري.

أما الفئة (E Juniors) بارتفاع حواجز (80 – 100 سم)، فجاء أولاً الفارس جواد نظام، وبالمركز الثاني جاء الفارس وليد جمعة، وفي المركز الثالث حل الفارس وسيم زنداقي.