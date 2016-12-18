ضباب وغيوم في نادي الجهاد!!

القامشلي- عبد العظيم العبد الله

أسابيع عدة، وأيام كثيرة منذ إعلان هبوط نادي الجهاد إلى الدرجة الأدنى، وفشله في الصعود مع الكبار إلى دوري الكبار في الدوري التصنيفي، فتوقع الجميع أن تنتفض الهمم، وتعقد الجلسات العامة والخاصة لهدف ضروري وهو تقييم الماضي، ووضع خارطة العمل للمرحلة القادمة، لكن الغرابة والغريب أن مسؤولي النادي يتنافسون في تحقيق أهدافهم الضيقة دون التفكير ولو للحظات بمن يحملون أمانته!.

أما أعضاء اللجنة التنفيذية في الحسكة فاكتفوا بمشاهدة ومتابعة ضبابية وغيوم النادي، بل إن الجماهير عاتبة وبشدّة عليهم، وتطالبهم بإيجاد الحلول لناديهم، ووضع خطة المرحلة القادمة التي تفصلها أسابيع قلة وقليلة للمشاركة في دوري الدرجة الثانية، وليس بديلهم في المشاركة سوى العودة إلى المكان الطبيعي، وهم يعتقدون ويعتبرون بأن الأمور والأجواء الفنية مهيأة جداً بعد نجاح تجربة مرحلة الإياب للدوري التصنيفي بالكادر الفني الجديد، والمطالبة بالحفاظ عليه ودعمه ومؤازرته.

لكن الخلل كان ولايزال في الجانب الإداري، حسب تصورات ووقائع ودلائل كثيرة بإمكان أي مشجع جهادي إبرازها، ونتمنى من القيادة الرياضية في المحافظة دراسة حال وأحوال نادي الجهاد من كافة النواحي لإعادته إلى سكة الصواب، وتصحيح المسار، فقد تغيّر كثيراً ومراراً دون رادع أو رقيب، ولا تريد الجماهير للنادي المذكور أن تصل لقناعة بأن الكل غير معني بهشاشة الأمور في ناديهم، فالأمل كبير بقيادة حكيمة ساندت ووقفت مع نادي الجهاد في الأوقات الصعبة.