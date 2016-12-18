في ختام ذهاب دوري سلة دمشق لقاء قمة بين الوحدة والجيش

عماد درويش

تسدل الستارة اليوم على منافسات مرحلة الذهاب لدوري سلة الرجال لمجموعة دمشق، فيقام لقاءان على درجة عالية من الأهمية الأول يجمع الثورة مع النصر الساعة الرابعة عصراً بصالة الفيحاء يليه اللقاء الثاني ويجمع الوحدة مع الجيش..

متكافئة‏

اللقاء الأول يجمع فريقي الثورة والنصر ويحمل عنوان التكافؤ نظراً لتقارب المستوى الفني بينهما، ويبدو من الناحية العملية الفوز أقرب للنصر الذي يسعى جاهداً للفوز لتأكيد أحقيته بالتأهل للأدوار النهائية، الثورة سيعتمد على لاعبيه الشباب للوصول لمبتغاه عبر الفوز وتثبيت أقدامه كثالث المجموعة، وتأكيد أن فوزه بالدور الأول من مسابقة الكأس بفارق نقطة (60-59) لم يكن مجرد صدفة..

قمة

قمة المجموعة والسلة السورية سيكون لقاء الوحدة مع الجيش (حامل اللقب) اللقاء نتوقعه مثيراً وندياً من الفريقين، وكلاهما يملك أسلحة فاعلة لتحقيق الفوز، مع أفضلية للجيش الذي نجح بالفوز بالكأس مرتين بالدور الأول (72-52) والدور ربع النهائي(70-68) لكنه سيفتقد بعض لاعبيه المؤثرين بمباراة اليوم، وهو ما يصب بمصلحة الوحدة الذي أعد العدة لرد الدين وتحقيق فوز يمنحه صدارة المجموعة مع ختام مرحلة الذهاب..

مباريات الجولة الماضية كانت قد أسفرت عن فوز الجيش على الثورة بواقع (96/48) فيما فاز الوحدة على النصر بنتيجة(71/52 ).‏