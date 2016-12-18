لا للتراجع

أحد القرارات الجديدة التي أكد عليها اتحاد كرة القدم في الآونة الأخيرة، هي شرط حمل المدرب في الدوري الممتاز للشهادة الآسيوية (A)، وأحد أكثر القرارات التي شجعناها لتأثيرها الجيد على الدوري.

لكن وصل لمسامعنا أن الاتحاد يدرس فكرة التراجع عن هذا القرار وإلغائه، وسيعلن عن ذلك في اجتماع له في الأيام القادمة، وذلك بسبب تأكيد عدد من الأندية على أنها لم تستطع تأمين مدربين بهذه الشهادة لقلة الكوادر المحلية بسبب الهجرة.

نرجو ألّا يكون هذا الخبر صحيحاً، فالتراجع ليس من مصلحة كرتنا، بل الأفضل من ذلك، على الاتحاد أن يجد بديلاً، حيث لا يلغي وجود هذا القرار، فيمكنه أن يمنح الأندية فترة أطول لإيجاد مدربين جدد، أو لإرسالهم للمشاركة في الدورات التدريبية الآسيوية للحصول على الشهادة (A).

هذا التراجع، ليس من مصلحة كرتنا، فهو ليس من مصلحة اتحاد كرة القدم أيضاً، فبمواقف كهذه يتمكن الاتحاد من إثبات شخصيته القيادية لا الانقيادية التي ترضخ كلما اعترضت مجموعة من الأندية على قرار ما، فنتمنى من الاتحاد أن يعيد دراسة قراره، ويفسح الوقت للفرق لإيجاد البديل، لا أن يلغي القرار.