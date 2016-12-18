أربعة أشهر تقريباً

الشيء الغريب باتحاد كرة القدم في الآونة الأخيرة، هو أنه أصدر العديد من القرارات والتعديلات بشأن الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الثانية، والدوري التصنيفي، وقريباً سيبدأ دوري تصنيفي ثانٍ، وحتى الآن لم نسمع شيئاً بشأن المنتخب.

منتخبنا سيعود إلى المنافسة في التصفيات الآسيوية في الثالث والعشرين من شهر آذار، أي ما يقارب الأربعة أشهر، وآخر مباراة لعبها المنتخب مضى عليها أكثر من شهر.

من أصعب الأشياء التي تواجه كرتنا، هي تأمين المباريات الودية وفيز السفر، والبحث عن مدرب جديد، أما وضع لاعبي المنتخب وتناغمهم مع بعضهم فهو ضبابي، فعلى اتحاد كرة القدم بدء العمل على تأمين مباريات ودية بأسرع وقت، ويجب أن يقوم في هذه الفترة بأربع مباريات ودية، وعلى الأقل مباراة في كل شهر، فيقف على أوضاع لاعبي المنتخب والمدرب، فيعرف إن كان سيجري أي تبديلات في الخطط أو الكوادر.

نتمنى من اتحاد كرة القدم، ألّا ينسى أن المنتخب هو أمانة في أعناقنا، والعناية به واجب وطني، والتأهل لمونديال روسيا هو الحلم الذي نتمنى تحقيقه.