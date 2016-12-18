اللائحة الانضباطية

في إطار عمل اتحاد كرة القدم على تحسين الوضع الكروي، فإن الاتحاد يدرس إجراء تعديل على لائحة العقوبات الانضباطية بما يتناسب ووضع الدوري الجديد.

لائحة العقوبات الانضباطية، مازالت على حالها، ولم تتطور، أو يعدّل عليها منذ زمن كبير، الأمر الذي سمح بإيجاد أبواب خلفية في اللائحة، فيفلت المذنب من العقاب، ولذلك من الجيد العمل على تطويرها بما يضمن انضباط الدوري، وتجنب المخالفات والأخطاء.

والشيء الجيد بتطويرها هو المواكبة للنظام العالمي المعمول به في جميع دول العالم، فكل موسم تظهر تعديلات وتطورات جديدة على نظام اللعبة، وبذلك سنضمن أننا نمشي على النهج الصحيح، لا بشكل الدوري فقط، بل بنظام كرة القدم أيضاً.

الأمر الذي نتمناه أن يكون هذا التعديل عادلاً، وأن يطبّق على جميع الفرق، وعلى كبيرها قبل صغيرها، وبذلك نضمن قيام دوري، تكون فيه جميع الفرق راضخة لقوانين كرة القدم وخالية من حالات (العنترة).

نأمل أن يرى هذا القرار الضوء في القريب العاجل، ونتمنى من جميع الفرق احترامه، واللعب بروح رياضية، وأن يبتعدوا عن المشاكسات والمشاحنات، ويجعلوا الدوري جميلاً وممتازاً بكل معنى الكلمة.