في حضرة الزيارة الثانية

لاشك أن الزيارة الثانية لرئيس مجلس الوزراء لوزارة الزراعة منذ تولّيه رئاسة الحكومة، ومتابعته –تحديداً- تنفيذ الخطة الإنتاجية والاستثمارية في مجال المحاصيل الزراعية “القمح والبقوليات والمحاصيل الشتوية”، تأتي ضمن سياق الاهتمام الحكومي بهذا القطاع واضطلاع الحكومة بمسؤولية الحفاظ على أهم حوامل الأمن الغذائي.

ولعل هذه المناسبة تفتح المجال للحديث عن واقع سياساتنا وخططنا الزراعية، ولاسيما أنه تقرر إعداد خريطة زراعية بكل محافظة تتضمّن قاعدة بيانات مفصّلة عن المساحات القابلة للزراعة ونوعية الزراعات التي تناسبها والآلية التنفيذية اللازمة لاستثمارها بشكل فعّال وتحديد متطلبات العمل من خلال فريق عمل فني.

نعتقد أن الظروف الحالية تستوجب المفاضلة بين منتجاتنا الزراعية وتحديد أولوياتنا بما يدعم أمننا الغذائي، ولا يختلف اثنان على ضرورة أن يتصدّر القمح سلّم هذه الأولويات، وخاصة في ظل مخاوف من خروج بعض المساحات الزراعية من الإنتاج نتيجة الظروف الأمنية السائدة، وبالذات مناطق المحافظات الشمالية المغذي الرئيسي لمحصول القمح.

وترتفع في هذا السياق أصوات المطالبين بتوسيع مساحات إنتاج هذا المحصول ولو على حساب محاصيل أخرى كالخضروات التي تستنزف الثروة المائية، ويبرّر أصحاب هذه الأصوات نظرتهم هذه بأن الجدوى الاقتصادية من إنتاج -البندورة على سبيل المثال– أقل بكثير من إنتاج القمح، لأنها تستهلك نسبة كبيرة من مواردنا المائية، وتصديرها يعني بشكل أو بآخر تصدير ثروتنا المائية بأبخس الأثمان، ناهيكم عن أن هذا المُنتَج غير استراتيجي يمكن الاستغناء عنه نسبياً وليس كلياً، على عكس القمح تماماً.

ما يدعم رؤيتنا حول ضرورة اعتماد مثل هذه المفاضلة، هو ما تلوِّح به بين الفينة والأخرى التقارير الدولية عن أزمة غذاء عالمية تلوحُ في الأفق البعيد من جهة، وقيام بعض المنظمات والهيئات الدولية بدقّ جرس إنذارها إثر انخفاض إنتاج الحبوب في عدد من الدول نتيجة التغيّرات المناخية من جهة ثانية.

وربما ما يزيد (الطين بِلّةً) في بلدنا أننا جزء من هذا العالم نتأثر بما يطوله من أزمات وكوارث اقتصادية، إضافة إلى ما نعيشه من تداعيات أزمة أطبقت الخناق على كثير من قطاعاتنا الاقتصادية والخدمية، ما يملي علينا إعادة ترتيب أولوياتنا الاقتصادية وخاصة الزراعية منها بغية تأمين أمننا الغذائي، الذي يتأتى بالدرجة الأولى من توفير محصول القمح تكتيكياً واستراتيجياً، وبذلك نتحاشى (مطبّ أن نأكل مما لا نزرع) ولاسيما في ظل العقوبات الاقتصادية على سورية.

وقبل أن نختم نذكِّر أنه في عام 2008 أحجمت بعض الدول عن تصدير الأعلاف لتأمين احتياجاتها على المدى المتوسط، ما أدّى إلى ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ في سوقنا المحلية آنذاك نتيجة صعوبة تأمينها، ما يستوجب أيضاً ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ترسيخ المحافظة على الموارد المائية عبر التوجّه نحو الري الحديث بدلاً من السطحي، لأنه يوفّر نحو 30% من المياه ويرفع الإنتاجية بالنسبة للمحاصيل المروية ولاسيما الخضروات.

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com