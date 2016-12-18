“أكساد” يصدر دراسة ميدانية لأهم أمراض الإبل في سورية

دمشق – البعث

أصدر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) دراسة علمية تطبيقية بعنوان “دراسة ميدانية لأهم أمراض الإبل في سورية”، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في الجمهورية العربية السورية.

وقال المدير العام للمركز الدكتور رفيق علي صالح: إن “أكساد” وفقاً لأهدافه العامة واهتماماته البحثية التطبيقية، يولي اهتماماً خاصاً لتطوير بحوث إنتاج وصحة الإبل في سورية. وأضاف: إن هذه الدراسة تعدّ من الدراسات المهمة لحصر الأمراض والمشكلات الصحية التي تتعرض لها الإبل، وهي من ضمن مجموعة من الدراسات المشتركة المقرر إنجازها بالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، من خلال مشروع دراسة نظم الإنتاج وأمراض الإبل في سورية.

وأشار إلى أن هذه الدراسة أجريت ميدانياً على قطعان من الإبل في عدة محافظات، منها دير الزور، وحمص، وريف دمشق، من خلال فريق من الباحثين من “أكساد”، ومن الهيئة، ومن كلية الطب البيطري في جامعة حماة.

وأوضح أن الدراسة بيّنت وجود العديد من الأمراض والإصابات لدى كل من المواليد والإبل البالغة، وكذلك وجود بعض المشكلات التي يعاني منها مربو الإبل، والتي بدورها يمكن أن تخفض أو تزيد من المشكلات الصحية في قطعانهم، إضافة إلى الاقتراحات والحلول، لافتاً إلى أن الدراسة توصلت إلى ضرورة خفض الإصابات والمشكلات الصحية في قطعان الإبل من خلال الاهتمام بالتحصين الوقائي ضد هذه الأمراض، واتباع برامج المكافحة الوقائية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، وتوفير الأعلاف في المواسم الجافة والسماح بالرعي في المحميات، وتأمين الرعاية والخدمات البيطرية، والحاجة إلى وجود مختصين في صحة ومعالجة الإبل وغيرها بغية رفع مستواها الصحي والإنتاجي.

وبيّن صالح أن “أكساد” يأمل أن تسهم هذه الدراسة في النهوض بتطوير إنتاج وصحة هذا الحيوان، ليس فقط على مستوى سورية، بل على مستوى الوطن العربي، لأنه حيوان البيئات الصحراوية الجافة وشبه الجافة، وسفينة الصحراء على حدّ تعبيره.

يذكر أن الدراسة صدرت باللغة العربية ومزوّدة بالصور والأشكال، والبيانات والجداول التوضيحية، وجاءت بـ50 صفحة من القطع الكبير.