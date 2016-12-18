سيدات سلمية بكرة السلة بطلات المجموعة الوسطى والساحلية

مرهف هرموش

تمكنت سيدات فريق سلمية بكرة السلة من صدارة المجموعة الوسطى والساحلية في بطولة الدوري العام للجمهورية لمرحلة الذهاب، بعد أن فزن بجميع مبارياتهن في البطولة التي أقيمت في اللاذقية، وشارك فيها إلى جانب نادي السلمية أندية الساحل والتضامن وحطين.

مدرب الفريق بشار فاضل، أشار في تصريح “للبعث” أن البطولة كانت قوية والمستوى الفني متقارباً بين الفرق المشاركة، وكانت المباراة مع سيدات حطين الأقوى، حيث كان اللعب نديّاً وتسجيل النقاط متتالياً بين الفريقين، رغم أن المباريات الأخرى لم تقل قوة، حيث تمكنت سيداتنا من الفوز على سيدات حطين بنتيجة 64 مقابل 59 كما فزن على سيدات التضامن بنتيجة 64 مقابل 54 وفي المباراة الثالثة تحقق الفوز على سيدات الساحل بنتيجة 55 نقطة مقابل 43 للتضامن، وبهذه النتائج استطاعت سيدات السلمية نيل المركز الأول في مرحلة الذهاب من دوري الجمهورية بكرة السلة لفئة السيدات.

وأضاف فاضل بأن الفريق سيتابع تمريناته بشكل مكثف للمشاركة في المرحلة الثانية من الدوري وتحقيق مركز مهم، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تلقاه الفريق من لجنة الداعمين التي تشكلت مؤخراً من عدد من المهتمين بالنادي وباللعبة، حيث قاموا بالدعم المادي والمعنوي الذي ساهم بتحقيق هذه النتيجة الكبيرة على أمل إحراز بطولة الدوري العام للسيدات بكرة السلة.

وبين فاضل أن لجنة الداعمين تألفت من كل من السادة د.سومر شهاب، ود.رغد فاضل، والسيد فراس الشعار والحاج أبو شاكر، والسيد سليم خديجة، والسيد عماد عبيدو، ولاعبي فريق سلمية السابقين أحمد الحسين وحسن الشيخ خضور ووائل المعسعس.

لعب لفريق سيدات سلمية كل من اللاعبات: ريم الحاج – روان الجرف – ابتسام الزير – فرح أسد – نور عواد – غنوة البطيحي – ربا دهمان – بتول السيد – رنيم زحلوق – ساره حاصود – ايمار عجوب بإدارة المدرب بشار فاضل ومساعد المدرب عزام ناصر.