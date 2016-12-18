ترانسفير ممنهج يستهدف عرب الـ 48 اختناق عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع العدو في بيت آمر

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي، وبحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني، على مدخل بلدة بيت آمر بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، أمس. وقالت تقارير إعلامية إن المواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الفتى خالد بحر، الذي سلمت السلطات الإسرائيلية جثمانه لعائلته أمس الجمعة، بعد احتجازه منذ نحو شهرين. وأشارت إلى أن 6 شبان أصيبوا بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق، وتم تقديم العلاج لهم ميدانياً، في حين نقل بعضهم لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل.

وكان بحر قد استشهد برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بيت آمر بالخليل، وتم احتجاز جثمانه منذ مقتله في العشرين من تشرين الأول الماضي.

إلى ذلك وفي خطوة تصعيدية خطيرة تستهدف فلسطينيي الداخل، والذين يصل عددهم إلى حوالى مليون ونصف المليون، أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، توصياته بتكثيف عمليّات الهدم ضد المنازل في القرى العربية داخل الخط الأخضر، وذلك ردًا على قرار المحكمة العليا إخلاء مستوطنة “عمونة” غير القانونيّة في الضفة الغربية المحتلة.

ومن الأهميّة بمكان الإشارة إلى أنّ الحديث يدور عن كمّ كبير من البيوت المهددة بالهدم، والتي تعتبرها “إسرائيل” بيوتاً غير شرعية، وعددها حوالي 42 ألف بيت في الوسط العربيّ في النقب وحده، علماً أنّ هذه البيوت تأوي حوالي 85 ألف نسمة من العرب.

ووفقاً لمخطط المدن، د. يوسف جبارين، وهو أستاذ في كلية الهندسة في حيفا، فإن الخطة الإسرائيلية لحكومة نتنياهو تهدف إلى السيطرة المطلقة على البلدات العربية ومنع نموها وتوسيعها. بالإضافة إلى هدم أكثر من 80 ألف بيت عربي مصنّفة بحسب التعريف “الإسرائيلي”، على أنّها غير مرخصة.

من ناحيته أوضح د. ثابت أبو راس، مدير مشروع مركز “عدالة” في النقب، أن ما يحدث في النقب هو عملية ترانسفير ممنهجة مشتركة بها كافة أذرع المؤسسة الصهيونية.

وكالات