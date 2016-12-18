محافظة دمشق تطلق شركة “الشام القابضة” برأسمال 60 مليار ليرة

برأسمال 60 مليار ليرة سورية، أطلقت محافظة دمشق أمس في مقر مديرية تنفيذ المشروع 66 شركة “دمشق الشام القابضة المساهمة المغفلة الخاصة” خلال الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية للشركة التي ستتولى إدارة وبناء واستثمار المنطقة التنظيمية الأولى الواقعة في المزة خلف مشفى الرازي.

وتخضع الشركة للمرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2015 ولقانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2011 وللنظام الأساسي للشركة وبموجب ذلك سيتم نقل ملكية العقارات التي تعود للمحافظة في هذا التنظيم العمراني للشركة ليتسنى لها الاستثمار فيها بدلاً من بيع عقاراتها بالمزاد العلني بما يسهم في توفير السيولة النقدية لتنمية المنطقة التنظيمية سواء من قبل الشركة مباشرة أو عبر الاشتراك مع شركات تؤسسها.

ومن مهام الشركة القيام بمشاريع تجارية واقتصادية واستثمارية في مختلف القطاعات المسموح بها قانونياً وتأسيس شركة أو أكثر لإدارة شركات أخرى تابعة أو مساهمة بها وإجراء تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة افراز المقاسم والأقسام المنفذة لصالح المحافظة وتحت رعايتها.

وأوضح محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان أن مديرية الأملاك في المحافظة هي التي كانت تدير استثماراتها سابقا وتقوم بتنفيذ خطط التطوير وتمكنت من مضاعفة ايراداتها لكن ليس بالشكل الذي تطمح اليه المحافظة، خاصة بعد أن قررت التخفيف من الرسوم والضرائب المفروضة على المواطنين، لهذا كان لا بد من إيجاد عائدات أخرى تمكنها من تقديم خدمات لائقة عبر إ نشاء شركة قابضة مساهمة وأخرى تابعة لها تقوم باستثمار املاك المحافظة بطريقة متطورة وبجودة عالية في المنطقتين التنظيميتين 101 و102 وفق المرسوم 66 والمناطق التنظيمية الأخرى التي سيطبق عليها، مؤكداً أن المرسوم حقق العدالة الاجتماعية لمالكي الأسهم العينية في المنطقة التنظيمية الأولى والثانية وحقق عائداً اقتصادياً كبيراً لهم، لافتاً إلى أن المحافظة تتطلع لتكون الشركة رائدة وأنموذجا في مجال تطوير المناطق التنظيمية والأحياء السكنية المتكاملة وتقديمها للمواطنين مع أفضل الخدمات بمختلف فئاتهم وتسخير كل الطاقات والقدرات للالتزام بالعهود وتلبية الاحتياجات على المدى القصير وبأعلى مستويات الجودة والكفاءة المهنية من خلال الاعتماد على فريق متكامل ذي خبرة واسعة بمجال الإدارة والتنظيم والبناء والتعمير آملاً أن يكون للمصارف الحكومية دور في عملية التمويل وبعد مضي عامين للخطة الاستثمارية ستتمكن الشركة من تمويل نفسها بنفسها علما أن مديرية تنفيذ المشروع حصلت على قرض مبدئي بقيمة 20مليار ليرة لبدء تنفيذ البنى التحتية.

من جهته، أشار مستشار المحافظ للشؤون المالية نصوح النابلسي إلى أنه بعد صدور المرسوم 66 الذي أحدث عدداً من المناطق التنظيمية انيط بمحافظة دمشق وللمرة الأولى عملية تمويل البنى التحتية والخدمات في المنطقة التنظيمية الأولى والثانية لكن نظراً لكلفتها العالية خاصة ووجود مقاسم تعود ملكيتها للمحافظة تم العمل لإحداث شركة قابضة مساهمة تدير أملاكها بطريقة عصرية مختلفة عن الإدارة القديمة تتمتع بالمرونة القانونية تحت رقابة مجلس المحافظة ومجلس ادارة الشركة الذي يضم أربعة أعضاء منتخبين من قبل المجلس وأربعة تم تعينهم من قبل المحافظ.

بدوره، كشف عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور أن رأسمال الشركة موزع على 600 ألف سهم كل سهم بمئة ليرة، مؤكداً أن إقامة الشركة تعد قفزة نوعية في تنظيم أسلوب إدارة الوحدات الإدارية لأملاكها واستثمارها حيث تدار بطريقة عصرية متطورة تجارية بعيدة عن الروتين والبيروقراطية تنسجم مع التوجيهات الرئيسية لقانون الإدارة المحلية وتضم مجلس إدارة منتخباً من قبل مجلس المحافظة والهيئة المالكة للمشروع مع وجود خبراء مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في إدارة المناطق التنظيمية.

من جانبه، لفت عضو مجلس محافظة دمشق وعضو في الشركة القابضة الدكتور بلال عرابي إلى أن الشركة تسهل عمل المشروع من خلال علاقاتها مع البنوك والشركات الأخرى وتنافس وتقدم أرباحا إضافية للمحافظة وتسمح بالاستفادة من إمكانيات الشركات الخاصة التي يمكن أن تعمل معها في معظم المحافظات وفي أي منطقة تنظيمية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن اختيار اسم الشركة بدمشق الشام القابضة جاء تأكيداً للدور الحضاري والتاريخي والإبداعي والتجاري والحرفي لدمشق الشام الذي لعبته على مدى العصور كونها تمثل ثلاثياً تكوينياً يتمثل بجبل قاسيون ونهر بردى وغوطة دمشق وتعبيراً عن هدف الشركة في الإسهام بدعم الاقتصاد الوطني عبر تعميق وتفعيل دور قطاع التطوير العقاري والخدمي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والبدء في إعادة الإعمار على مختلف الجغرافيا السورية عن طريق إدارة واستثمار المقاسم المخصصة للمحافظة ضمن المنطقة التنظيمية 101 وغيرها من الأملاك العائدة للمدينة.