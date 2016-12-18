7 مرشحين يساريين في الانتخابات ا لتمهيدية للرئاسة الفرنسية

يشهد الغرب الأوروبي تحولاً سياسياً، متمثّلاً بتوجه الشارع نحو اليمين وتراجع اليسار، بطريقة مثيرة للاهتمام، ظهرت إرهاصاتها أولاً في بريطانيا التي صوتت للخروج من الاتحاد الأوروبي، ومالت نحو اليمين في حكومة تيريزا ماي، واليوم تسير فرنسا على ذات الخطى بعد تقدم مرشح يمين الوسط عن الحزب الجمهوري، المحافظ فرانسوا فيون على منافسه آلان جوبيه، لتكشف استطلاعات الرأي لاحقاً أن فيون سيتصدر الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، تليه بفارق متواضع زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان.

في المقابل يتحرك اليسار، مشتت الصفوف، بسبعة مرشحين في الانتخابات التمهيدية لـ”التحالف الشعبي الجميل” لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية، بينهم خمسة وزراء سابقون عملوا مع الرئيس فرنسوا هولاند، وتشير استطلاعات إلى أن من سيفوز فيها قد يهزم من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية ربيع 2017.

وفي هذه الأجواء الصعبة قرر هولاند الذي تراجعت شعبيته بحدة، عدم الترشح لولاية ثانية، وتبعت ذلك استقالة رئيس وزرائه مانويل فالس الذي قرر خوض المنافسة.

ويأمل فالس الذي يمثل الجناح اليميني في الحزب الاشتراكي بالفوز، لكن عليه أن يواجه وزير الاقتصاد السابق آرنو مونتيبور، ووزيري تربية سابقين هما بينوا هامون وفينسن بيون، إضافة إلى وزيرة السكن السابقة سيلفيا بينيل، والنائب عن تيار البيئة فرنسوا دو روغي، والنائب الأوروبي السابق عن وسط اليسار جان لوك بينامييس.

وأظهر استطلاع لـ “بي في أيه – سيلزفورس” أنه إذا فاز فالس بترشيح الحزب الاشتراكي خلال انتخابات تمهيدية يعقدها الحزب في كانون الثاني المقبل، فإنه لن يحصل إلا على 13 في المئة فقط من الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، التي من المقرر أن تُجرى في 23 نيسان، وبالتالي لن يحصل على دعم يكفي لوصوله إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

وسيتم تنظيم ثلاث مناظرات تلفزيونية بين المرشحين السبعة في الأسابيع التي تسبق الجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية، ثم يتواجه المرشحان للجولة الثانية في 25 كانون الثاني.

ويتوقع منظمو هذه الانتخابات مشاركة أقل من عام 2011، حين شارك 2.7 مليون فرنسي في الاقتراع، وشارك في الانتخابات التمهيدية لليمين الشهر الماضي أكثر من أربعة ملايين فرنسي.

في برامج اليمين المتقدم على اليسار، بات برنامح فيّون معروفاً، فهو كرّر ذكر مواقفه مرة بعد مرة، واجتذب الطبقة “المرتاحة” من الفرنسيين الذين يريدون عودة سلطة الرئاسة والأمن التقليدي، وتعهد بمواجهة النقابات وخفض الإنفاق العام، كما وعد بمواجهة التطرف والمتطرفين المحليين، وله مواقف حادة ومسجلة ضد الهجرة إلى فرنسا، وهو الذي يطالب منذ عامين بإعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق، ويرى أن الأولوية يجب أن تكون لمحاربة “داعش” والمتطرفين الذين تدعمهم السعودية.

وتبدو لوبان أكثر قرباً إلى الطبقة العاملة من فيون، فهي تريد عودة سن التقاعد إلى 60 سنة، وزيادة الإنفاق العام، وحماية الاقتصاد بالخروج من الاتحاد الأوروبي، ورقابة على الحدود، وأظهرت الاستطلاعات أن هذه المواقف جذبت الرأي العام الفرنسي إلى المرشحة اليمينية (45 في المئة من العمال و38 في المئة من الموظفين والشبان والشابات الذي يبحثون عن أول وظيفة لهم)، فإذا استطاعت لوبان أن تقنع أنصارها بالذهاب إلى مراكز الاقتراع فستصبح خطراً حقيقياً على فيّون.

المشهد في القارة العجوز يتلاقى مع المفاجأة التي أحدثها فوز ترامب بنزعاته اليمينية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وبات معروفاً أن الغرب الأوروبي تابع في كثير من مواقفه وقراراته السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة، بل هو ترجمة لسياساتها في العالم، ويبقى التنبؤ بما يمكن أن تأتي به النزعة الجديدة من تمتين التلاقي بين أوروبا وأمريكا، أو الافتراق في بعض النقاط الأساسية، ومحاولة بعض الدول كفرنسا التخلص من هذه التبعية، واستعادة دورها كدولة ذات ثقل وقرار مستقل، بعد أن حوّلها أصحاب القرار مع بداية الألفية الحالية إلى دولة مرتهنة للقرار الأمريكي والمال الخليجي.

تقرير: وسام إبراهيم