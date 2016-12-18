النظام السعودي يدعم أثيوبيا في بناء سد النهضة

يبدو أن نظام آل سعود ماض في قراره بمعاقبة القاهرة على تمايزها واختلافها معها حول العديد من الملفات الإقليمية. ورغم التصريحات الدبلوماسية المتبادلة بين الطرفين عن عمق العلاقات وتجّذرها، وعدم قدرة أي طرف ثالث من زعزعتها، فقد كشفت تقارير إعلامية رغبة سعودية جامحة لدى ولي ولي العهد محمد بن سلمان في تنفيذ مخطط لزعزعة استقرار مصر والمساس بأمنها القومي، عبر تجديد العلاقات بين جماعة “الإخوان” مع الاستخبارات السعودية وقد بدأت نتائجه تظهر إلى العلن عبر تفجيرات متنقلة استهدفت القوى الأمنية والجيش المصري، كما تنص الخطة على محاصرة مصر اقتصادياً من حيث التأثير على الجنيه المصري عبر سحب الودائع وتحذير المستثمرين السعوديين من الاستثمار في مصر، وفي هذا السياق، وبعد الدور “الإسرائيلي” الواضح في دعم أديس أبابا في بناء سدالنهضة، ظهر إلى العلن وبشكل فاضح المستشار الملكي السعودي على أرض السد وهو يعاين مع المسؤولين الإثيوبيين واقع الأعمال المنفذة كاشفاً عز الرياض على دعم المشروع وتمويله، ما يثير أكثر من إشارة استفهام حول توقيت الزيارة وأهدافها.

لماذا الزيارة الآن؟!!. يقول متابعون لملف سد النهضة إنه منذ إعلان أديس أبابا عن عزمها بناء السد تلقت دعماً مالياً كبيراً من دولتين خليجيتين بارزتين كانت ترفضان في البداية التصريح بذلك هما الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وإن هناك قنوات تواصل مستمرة بين الدولتين والحكومة الإثيوبية لتذليل أي عقبة يمكن أن تعرقل البناء.

فيما بعد ضغطت هاتان الدولتان الخليجيتان أكثر فأكثر على الحكومة الإثيوبية لتسريع عمليات الإنجاز، وجاء ذلك بالتوازي مع الكشف عن تنسيق مباشر بين الرياض وأبو ظبي من جهة وحكومة الاحتلال من جهة أخرى، لدعم السد بغرض واحد هو الضغط على القاهرة، لأهداف خاصة تتعلق بـ«مصالح» كل من هذه الأطراف الثلاثة تجاه الدولة المصرية. ورغم نجاح المصريين في إسقاط حكم الإخوان واندفاع الرياض بشكل كبير لكسب ود الحكم الجديد عبر استثمارات كبيرة وصلت إلى 45 مليار دولار، بقيت مسألة سد النهضة مستمرة حيث بررت الرياض دعمها للمشروع باستثمار الطاقة الكهربائية المتولدة.

ولكن بعد إفشال القضاء المصري الإداري لمسألة جزيرتي تيران وصنافير ومع المواقف المصرية تجاه سورية والتقارب مع روسيا وغيرها من ملفات المنطقة بدأ النظام السعودي يستخدم كل أوراقه للضغط لإخضاع مصر، هذه المرة، وإبعادها عن دورها القومي عبر استهدافها إرهابياً اقتصادياً وعسكرياً والأحداث التي تشهد أرض الكنانة اليوم دليل واضح على ذلك.

إن الخطوة السعودية اليوم باتجاه مصر ليست بالغربية فمنذ وصول آل سعود إلى حكم نجد والحجاز وهم يسعون بكل الوسائل لتقويض مصر وجعلها أداة بيدهم، والأمثلة في التاريخ كثيرة لعل أبرزها ما كان أيام الرئيس جمال عبد الناصر والطلب السعودي من الكيان الصهيوني شن عدوان 1956، ولكن المصادفة دائماً أن كل المخططات السعودية حول مصر تتقاطع مع المخططات الصهيونية لا بل وتتناغم معها حول هدف واحد محاصرة مصر وإسقاطها، وهذا لا يتوقف عند القاهرة فما تقوم به مملكة الرمال في معظم الأقطار العربية من دعم لا محدود للإرهاب التكفيري الوهابي يخدم في النهاية كيان الاحتلال وأهدافه في البقاء على أرض فلسطين المحتلة.

تقرير- سنان حسن