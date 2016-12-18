محافظ حلب من الجامع الأموي: سنعيد بناء كل ما خربته يد الإرهاب

حلب – عمار العزو – معن الغادري:

تفقد محافظ حلب حسين دياب أمس الجامع الأموي والمدينة القديمة التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب ، كما تابع أعمال اللجان الفنية التي تم تشكيلها بتوصيف الواقع الراهن للمسجد والأضرار التي تسبب بها الإرهاب .

وأكد دياب الأهمية التاريخية والدينية والحضارية لهذا المعلم الهام والذي قامت الجماعات الإرهابية بتفخيخ مئذنته وتفجيرها إضافة الى تفكيك وسرقة المنبر الذي يعد فريداً من نوعه في العالم، منوهاً إلى ضرورة السرعة والدقة في العمل والحفاظ على حجارة المئذنة وباقي مكونات المسجد لإعادة استخدامها في عملية الترميم ، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة على إعادة إعمار كل حجر تعرض للتخريب والدمار على يد الإرهابيين لما تشكله هذه الأوابد من قيمة وأهمية في تاريخنا وحضارتنا، وطلب من اللجان الفنية تقديم تقرير شامل عن الواقع الراهن للمسجد وخطة العمل المقترحة للبدء بتنفيذها على الفور مع تحديد برنامج زمني للعمل المطلوب .

وبين أعضاء اللجان الفنية والخبراء في الترميم أن العصابات الإرهابية تعمدت تهديم أجزاء كبيرة من المسجد الأموي وسرقة المقتنيات الأثرية والدينية منه ومن المكتبة الوقفية الواقعة أسفل المسجد منوهين إلى أنه بالإمكان إعادة الترميم بذات الحجارة وترميم الأقسام المهدمة من المسجد رغم أن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة .

وتجول المحافظ في أرجاء المسجد واطلع على حجم الدمار الكبير، مؤكداً أن مرحلة العمل قد بدأت وهي مستمرة لإزالة كل آثار العدوان الإرهابي على حلب.

كما شملت جولة المحافظ المدينة القديمة ومحيط قلعة حلب، مؤكداً على جميع الجهات الخدمية واللجان الفنية لتكثيف الجهود وإنجاز إصلاحات المرافق الخدمية وترحيل الأنقاض وفتح الشوارع بأسرع وقت ممكن والقيام بكل الخطوات الهادفة لإعادة الألق لمدينة حلب القديمة التي كانت متميزة بكل مكوناتها وستعود لسابق عهدها بجهود كل أبناء الوطن الذين يتصدون للإرهاب بيد ويعيدون الإعمار والبناء باليد الأخرى.