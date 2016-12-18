أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام للفلاحين

أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام للفلاحين

18 / 12 / 2016 الصفحة الأولى

هذا المقال رقم : 49 من 55 من العدد 2016-12-18-15717

2016-12-18-15717

انتخب المؤتمر العام الثاني عشر للاتحاد العام للفلاحين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وفق مايلي:
أحمد صالح الابراهيم رئيساً للمكتب.
خالد خزعل خزعل نائباً للرئيس.
أحمد محمد الفرج، خطار حمد عماد، حكمت موفق العزب، محمد عطية بلول، فايز محمد جاموس، موسى ابراهيم درويش، مصطفى عبود المحمد، محمد حمود الخليف أعضاء.
كما تم انتخاب أعضاء لجنة المراقبة والتفتيش وفق التالي :
كمال أحمد الحسين رئيساً، فاطمة أحمد السعدي عضواً، مازن نوري بيجو عضواً.

Related Posts

Leave a Reply

© جريدة البعث 2016.جميع الحقوق محفوظة.
Developing by Eng.osama