أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام للفلاحين

انتخب المؤتمر العام الثاني عشر للاتحاد العام للفلاحين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وفق مايلي:

أحمد صالح الابراهيم رئيساً للمكتب.

خالد خزعل خزعل نائباً للرئيس.

أحمد محمد الفرج، خطار حمد عماد، حكمت موفق العزب، محمد عطية بلول، فايز محمد جاموس، موسى ابراهيم درويش، مصطفى عبود المحمد، محمد حمود الخليف أعضاء.

كما تم انتخاب أعضاء لجنة المراقبة والتفتيش وفق التالي :

كمال أحمد الحسين رئيساً، فاطمة أحمد السعدي عضواً، مازن نوري بيجو عضواً.