روسيا ترفض الاقتراح الفرنسي حول نشر مراقبين دوليين في حلب: إخـراج الإرهابيين سمح بفصل ما يسمى “المعارضة المعتدلة” عن الإرهابيين

اعتبرت روسيا أن إخراج الإرهابيين من شرق حلب حقق عدة أهداف يأتي في مقدمتها التمكن من فصل الإرهابيين عن ما تسميهم واشنطن “معارضة معتدلة” بعد أن كانت أمريكا تعتبر هذا الأمر في غاية التعقيد، ولفتت إلى أن تطهير المدينة يوفر الظروف المناسبة لاستئناف الحوار السوري. وفيما بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو التحضيرات للاجتماع الثلاثي المقرر الثلاثاء القادم (بدلاً من 27 الجاري كما أعلن سابقاً) في موسكو. اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن الاقتراح الفرنسي حول نشر مراقبين دوليين في حلب غير واقعي ويثير التساؤلات. في حين انتقد رئيس الحكومة التشيكية الأسبق ييرجي باروبيك ما صدر عن قادة دول الاتحاد الأوروبي من مواقف وممارسات خلال قمتهم الأخيرة في بروكسل، وأكد أن هؤلاء السياسيين أظهروا مجدداً أنهم يتواجدون خارج الواقع السياسي لعالم اليوم، وأضاف إنه من الأمور الجيدة أن شخصيات غبية مثل كاميرون وهولاند اللذين ورطا العالم وأوروبا بمغامرة في ليبيا وأخرى في سورية قد رحل الأول منهما في حين سينتهي الثاني قريباً.

وفي التفاصيل، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو الوضع في سورية وعملية إخلاء الأحياء الشرقية لمدينة حلب من الإرهابيين وعائلاتهم، والتحضيرات لاجتماع موسكو.

إلى ذلك أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن الاقتراح الفرنسي حول حلب غير واقعي، وقال تشوركين خلال جلسة لمجلس الأمن بناءً على طلب فرنسي بهدف بحث نشر مراقبين دوليين في حلب إن المقترحات الفرنسية المطروحة على مجلس الأمن تثير تساؤلات فنشر مراقبين دوليين في مدينة حلب يستغرق أسابيع، وجدد التأكيد على أنه لا بديل من التسوية السياسية القائمة على الحوار الذي يشمل جميع الأطراف السورية بالتزامن مع ضمان وقف الأعمال القتالية ومنح إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية والاستمرار بمحاربة الإرهاب

في الأثناء أكدت وزارة الدفاع الروسية أن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية لحلب سمحت بفصل ما يسمى “المعارضة المعتدلة” عن الإرهابيين، وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن خصوصية عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية لحلب تكمن في الحفاظ على حياة حوالي 10 آلاف مدني وفتح نافذة جديدة لإعلان تهدئات ليس فقط في محافظة حلب وإنما في مناطق أخرى من سورية، وأضافت إن الولايات المتحدة أخلت بوعودها المتكررة بفصل من تسميهم “المعارضة المعتدلة” عن إرهابيي “جبهة النصرة” بذريعة أن ذلك غير ممكن، وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم أظهرت أن استمرار عمليات المصالحة في سورية يتطلب وجود رغبة في التوصل لاتفاق مباشر على الأرض مع جميع الأطراف باستثناء المجموعات الإرهابية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن جميع محاولات تبديل العمل التفاوضي مع ما يسمى المعارضة على الأرض بمؤتمرات في العواصم الغربية هي محاولات غير مجدية وتقود إلى مأزق، لافتةً إلى أن فهم باريس ولندن وواشنطن غير القادرة حالياً حتى على إرسال مساعدات إنسانية إلى سورية لهذا الأمر يسرع في تحقيق الأمن والاستقرار في سورية.

وفي هذا السياق، اعتبر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف ليكسي بورودافكين أن تطهير مدينة حلب من الإرهاب يمكن أن يوفر ظروفاً مواتية لاستئناف الحوار السوري السوري، وقال نجدد دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بإصرار إلى عقد جولة جديدة من هذه المحادثات في جنيف بدون أي شروط مسبقة، مشيراً إلى استعداد الحكومة السورية الدائم لمواصلة هذا الحوار بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة.

كما أعرب بورودافكين عن أسفه لعدم استعداد “معارضة الرياض” للانخراط في هذا الحوار ووضعها شروطاً مسبقة لبدء أي حوار مشيراً إلى أنه في حال عدم عقد جولة جديدة من المحادثات في أقرب وقت فإن المعارضة السورية الوطنية والحكومة السورية يمكن أن يبدأا الحوار بدون الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، انتقد رئيس الحكومة التشيكية الأسبق ييرجي باروبيك ما صدر عن قادة دول الاتحاد الأوروبي من مواقف وممارسات خلال قمتهم الأخيرة في بروكسل، مؤكداً أن هؤلاء السياسيين أظهروا مجدداً أنهم يتواجدون خارج الواقع السياسي لعالم اليوم ولم يتعلموا مما جرى، وقال باروبيك إن هؤلاء القادة بدلاً من أن يكونوا سعداء بأن روسيا تساعد في التصدي للإرهابيين والمتطرفين في حلب فإنهم يقررون استمرار فرض العقوبات عليها كما أنهم لا يلاحظون التغييرات التي تحدث في الولايات المتحدة، وأضاف من الأمور الجيدة أن شخصيات غبية مثل كاميرون وهولاند اللذين ورطا العالم وأوروبا بمغامرة في ليبيا وأخرى في سورية قد رحل الأول منهما في حين سينتهي الثاني قريبا.

من جهة أخرى، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري لرئيس حكومة النظام التركي بن علي يلدريم ضرورة إنهاء الحصار الذي تمارسه بعض المجموعات الإرهابية على بعض المناطق السورية. وبحث جهانغيري خلال اتصال هاتفي مع يلدريم التطورات الأخيرة في مدينة حلب وجدد استعداد إيران لإرسال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة في سورية وطالب تركيا بالتعاون مع إيران في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

وفي ردود الأفعال على تحرير حلب، أكدت القيادية في تحالف القوى الوطنية لدعم القضايا العربية ونائب رئيس مجلس إدارة صوت العرب المصرية سها البغدادي أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في حلب بمثابة انتصار لكل الجيوش العربية الوطنية التي تقاتل الإرهاب في الوقت الراهن، وقالت إن ما يحدث في العالم العربي عبارة عن مؤامرة استهدفت شعوبنا العربية تحت مسمى الربيع العربي ، وأن مؤامرة إسقاط الجيش العربي السوري لن تنجح مهما استخدمت من صور مفبركة وفيديوهات مزيفة مؤكدة أن هذا الجيش لن يرضخ لمساومات الإرهابيين ومن يدعمهم من أيدي الإرهاب الغادر.

بدوره، أعلن رئيس المجلس السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السيد أن تحرير حلب من الإرهابيين كشف حجم المؤامرة على سورية والزيف السياسي والإعلامي لهؤلاء الإرهابيين وداعميهم ومموليهم والذي تبين فيه أن الحديث عن مواجهة الإرهاب كان أمراً في غاية النفاق والكذب، وقال: ثبت أن كل هؤلاء الإرهابيين هم جماعة بعض الدول الراعية والممولة لهم، مشيراً إلى أننا في مرحلة سياسية فيها العديد من التداعيات والتحولات الكبرى التي ستكون لمصلحة محور المقاومة، وأكد أن المشروع التدميري الذي تم رسمه لسورية بدأ يسير الآن في طريق الهزيمة بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وحلفائه في محور المقاومة.