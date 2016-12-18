أكبر شركة سياحية دولية تحذف تركيا من قائمة وجهاتها للسفر مقتل وإصابة 69 جندياً بتفجير حافلتهم في مدينة قيصرية

تتواصل حالة الفوضى وتداعيات دعم أردوغان للمجموعات الإرهابية المسلحة على الداخل التركي، الذي يعيش حالة حذر وغليان جراء امتداد موجة الهجمات التي تطال تركيا، وتحصد العشرات، وفي جديدها قتل 13 جندياً تركياً وأصيب 56 آخرون بجروح جراء تفجير سيارة مفخخة استهدف حافلة كانت تقلهم قرب جامعة إرجيس في مدينة قيصرية وسط تركيا أمس، ويقابل أردوغان هذه التداعيات بمزيد من تشديد القبضة الأمنية، واعتقال كل المعارضين وخاصة الإعلاميين، ومنهم مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” في تركيا حسني محلي المعتقل في سجون النظام التركي والذي قدم محاموه عريضة إلى النائب العام التركي طالبين منه إعادته إلى المشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، ويتزامن ذلك مع تراجع في الحالة الاقتصادية حيث أعلنت أكبر شركة سياحية في العالم إخراج تركيا من قائمة جولاتهم لصيف عام 2017 بسبب المخاوف الأمنية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجيش التركي قوله: إن الجنود كانوا حصلوا على إذن لمغادرة مبنى القيادة العسكرية ليوم واحد. وكعادته، اتهم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء التفجير واعتبر أن الهجمات التي تتعرض لها تركيا غير معزولة عن التطورات في سورية والعراق وحتى الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها البلاد متوعداً بما سماه مكافحة المنظمات الإرهابية بعزم وإصرار.

وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش: إن المواد المستخدمة في هجوم قيصرية مشابهة لتلك التي استخدمت في تفجيري اسطنبول، بينما أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو أن قواته اعتقلت سبعة أشخاص حتى الآن وتبحث عن خمسة آخرين للاشتباه في ارتباطهم بالهجوم.

وعمدت مجموعة من المتطرفين إلى اقتحام مقر حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية التفجير وأضرموا النار فيه ورفعوا علم حزب الحركة القومية عليه.

يأتي هذا، فيما يواصل نظام أردوغان ضرب وقمع معارضيه، واعتقال عشرات الآلاف من السياسيين والإعلاميين والمفكرين، وزجهم بالسجون، ومنهم الإعلامي والكاتب حسني محلي مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء سانا الذي اعتقلته قبل أيام.

وذكرت صحيفة “اي بي سي” التركية أن محامي الكاتب ومراسل سانا في تركيا حسني محلي المعتقل في سجون النظام التركي قدموا عريضة إلى النائب العام التركي طالبين منه إعادته إلى المشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له. ونقلت الصحيفة عن توران آيدوغان أحد محامي محلي قوله تم نقله إلى المشفى بسبب تدهور حالته الصحية أثناء الاعتقال حيث قضى ليلة واحدة فيه وعلى الرغم من أن الأطباء هناك أكدوا ضرورة بقائه في المشفى إلا أنه ذهب إلى المحكمة لتقديم إفادته.

إلى ذلك، يسجل الاقتصاد التركي حالة تراجع يومية وعلى مختلف المؤشرات الاقتصادية، وقد أعلنت أمس ثلاث شركات تابعة لشركة كرنفال كوربوريشن أكبر شركة سياحية في العالم إخراج تركيا من قائمة جولاتهم لصيف عام 2017 بسبب المخاوف الأمنية.

وقررت عدة شركات مملوكة لشركة سياحية مركزها بريطانيا والولايات المتحدة عدم مرور سفنها بأية موانئ تركية، وفي مقدمتها إسطنبول خلال الصيف القادم، وأحلت الشركات الثلاث ألبانيا ووجهات جديدة في الجزر اليونانية محل الموانئ التركية.

وتعد السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي التركي، حيث كانت تستقبل تركيا ما يقارب 12 مليون سائح قبل سنوات، وقد انخفض هذا الرقم إلى مستويات قياسية كبيرة بسبب الوضع الأمني المتدهور في تركيا وجراء سياسات أردوغان في المنطقة.

وكالات