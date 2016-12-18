المهندس خميس التقى مديري الزراعة في المحافظات: قاعدة بيانات لجميع القرى و دعم بعشرات المليارات

دمشق – فداء شاهين:

أبدى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس استعداد الحكومة لتمويل ودعم القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي ورصد عشرات المليارات وإصدار التشريعات ومنح التسهيلات شريطة أن يصب بشكل مباشر في العملية الإنتاجية والزراعية في ظل وجود 220 مليار ليرة من الاحتياطي العام للمشاريع الاستثمارية.

وطلب خميس خلال الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة المهندس أحمد القادري والمعاونين ومديري الزراعة في المحافظات، وضع آلية تنفيذية وقاعدة بيانات لزراعة كل متر مربع في المحافظات وإنجاز خريطة للمناطق الزراعية وقاعدة بيانات لجميع القرى والبلدات والبحث عن الزراعات الأساسية التي لا تحتاج إلى المياه وزراعة كل متر مربع وإلزام المواطن الذي لا يستثمر أرضه بزراعتها من خلال التشريعات والقوانين ومنحه القروض المناسبة لذلك، وتشكيل فريق إعلامي كبير في كل محافظة لتحقيق خطة توعوية ، ونشر الزراعات الأسرية في جميع القرى لا أن تقتصر على عدد معين فقط لاسيما أنه يوجد تقنيات حديثة للري وأجهزة لتحلية المياه .

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة أن يرتقي المديرون القائمون على القطاع الزراعي بعملهم بحيث يكون كل منهم قائداً يعمل على اجتراح حلول تتناسب والتحديات الراهنة وقال: لا نريد مديراً روتينياً تقليدياً موظفاً، والمدير الذي لا يستطيع السير وفق هذه الآلية عليه أن يترك منصبه، علماً أن الحكومة مستعدة لتلبية جميع الطلبات لدعم القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية لتعويض ما فقدناه من الثروة الحيوانية وخروج عدد من المزارع والمداجن بهدف إعادتها إلى العمل، فالعام القادم لن نسمح بخسارة الفلاح ويجب وضع أسعار موسمية للمنتجات الزراعية . وأكد خميس استمرار الحكومة في دعم الجيش والقوات المسلحة وذوي الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات أبناء الوطن وتفعيل العملية الإنتاجية في الزراعة والصناعة والتجارة فالحرب التي تتعرض لها البلاد استهدفت الجيش العربي السوري ومقومات الاقتصاد والطاقة والصناعة والسياحة وغيرها، مبيناً ضرورة تطوير آلية العمل ومواجهة التحديات التي أفرزتها الحرب لافتاً إلى أن الاجتماع يأتي بالتكاملية في العمل بين الحكومة والقائمين على القطاع الزراعي لإحداث نقلة نوعية في القطاع.

ووعد الوزير القادري بمتابعة كافة النشاطات الزراعية والارتقاء بمستوى العمل وتتبع تنفيذ الإجراءات الحكومية لتنعكس إيجاباً على القطاع الزراعي.

وأشار معاون وزير الزراعة أحمد قاديش إلى ضرورة تخفيض تكلفة الإنتاج باعتبارها الأساس في العملية الإنتاجية علماً أن ارتفاع سعرها على التكلفة سيؤدي إلى ارتفاعها على المستهلك.

وأوضح مدير زراعة اللاذقية منذر خير بيك أنه تم تطبيق الزراعات الأسرية في 24 قرية واستفادت 2754 عائلة من منح البذار، كما تم بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر السوري توزيع 300 منحة أغنام حوامل وسيتم توزيع 400 حقيبة زراعية على مستوى القرى، في الوقت الذي تم تشكيل لجان محلية لدراسة احتياجات القرى علماً أن المحافظة فقدت 10 آلاف رأس نتيجة الأحداث .

ولفت مدير زراعة الحسكة عامر سلو إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بشراء المحاصيل وتأمين مستلزمات الإنتاج والأسمدة للمحافظة لاسيما أن نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية متدنية، حيث تم توزيع 600 منحة بذار قمح بالتعاون مع المنظمات الدولية،علماً أن واقع الثروة الحيوانية جيد ويتجه المربون إلى تسمين الخراف إلا أنه يوجد تهريب الأغنام إلى الخارج.

وبين مدير زراعة درعا عبد الفتاح رحال أن الجمعيات الفلاحية اقترحت زراعة واستثمار المساحات الزراعية الكبيرة التي تركها أصحابها وتبلغ 20 ألف هكتار.

وأوضح مدير زراعة حمص نزيه الرفاعي أن الثروة الحيوانية تعرضت للضرر الكبير ويبلغ العدد المتبقي 589 ألف رأس من أصل مليونين و400 ألف رأس ، وتم توزيع منح لـ 1350 أسرة في 26 قرية وسيتم منح 750 أسرة .

وأشار مدير زراعة حلب نبيه مراد إلى أنه تم تقديم جميع التسهيلات للمزارعين في 127 قرية تحررت من الإرهاب وتم تأمين البذار لـ 6750 مستفيداً إلا أن المشكلات تكمن في تأمين مصادر الري، حيث منعت المجموعات الإرهابية المسلحة وصول المياه إلى الأراضي وبالتالي اعتمد الفلاح على الآبار وتكلف أعباء إضافية .

وبين مدير زراعة السويداء بسام الجرمقاني أنه تم توزيع 50 ألف طير من الدجاج البياض من قبل مؤسسة الدواجن في المحافظة وإقامة 50 حديقة منزلية في 50 قرية من أصل 126 قرية ومتابعتها، ويبلغ عدد الأبقار 10 آلاف رأس.

وأشار مدير زراعة الغاب غازي العزي إلى أن مساحة 16 ألف هكتار الممتدة من قرية الزيارة وحتى محردة نتيجة الظروف الراهنة والتي لم تزرع العام الماضي سببت في ازدياد كبير لفأر الحقل، إضافة إلى عدم توفر السماد .

وأكد مدير زراعة طرطوس تيسير بلال على أن تتم الزراعة على أساس الجدوى الاقتصادية للمزارع وللدولة حتى تعود بالنفع على الطرفين علماً أنه يوجد فائض في جميع المزروعات، وطالب مدير زراعة القنيطرة ناجي طقطق بتسهيل تسويق فائض المحافظة من الحليب والبالغ 9 آلاف طن.

وأشار مدير مؤسسة الأعلاف المهندس مصعب العوض إلى أن المؤسسة تعاقدت على 20 ألف طن من الشعير و20 ألف طن من الذرة من خلال المنحة التي قدمتها الحكومة للمؤسسة والتي بلغت 15 مليون دولار .

وبينت مديرية الانتاج النباتي أن نسبة تنفيذ زراعة محصول القمح للموسم 2016 -2017 بلغت 27 % والمساحة المزروعة 474749 دونماً .