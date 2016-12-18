هيئة مكتب الفلاحين تناقش عمل المكاتب الفرعية شفيع : عقلية اقتصادية جديدة لمواكبة تطورات القطاع الزراعي

ريف دمشق – بسام عمار:

ناقشت هيئة مكتب الفلاحين القطري خلال اجتماعها أمس في مجمع صحارى واقع العمل في الجهات التابعة لعمل المكتب والمكاتب الفرعية وما يلاقيه من صعوبات والسبل الكفيلة بحلها وذلك بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والكهرباء والزراعة والنفط والتجارة الداخلية.

وشدد الرفيق الدكتور عبد الناصر شفيع عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب الفلاحين: على عقد اجتماعات الهيئة بشكل مستمر لأهمية الموضوعات والقرارات التي تصدر عنها مشيراً الى أن كل ما تم عرضه من موضوعات خلال الاجتماعات السابقة تمت معالجته مع الجهات المعنية لأن هناك حرصاً كبيراً من القيادة، وعلى رأسها الرفيق الأمين القطري السيد الرئيس بشار الأسد، على أن يكون واقع القطاع الزراعي مستقراً ومشكلاته معالجة كونه أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني ويشغل مئات الآلاف من الأسر ويؤمن الجزء الأكبر من احتياجاتنا الغذائية.

وأضاف إن القطاع الزراعي يعاني من صعوبات عديدة بسبب استهدافه منذ بداية الحرب من قبل المجموعات الإرهابية التي قامت بسرقة المحاصيل وحرقها ومنع الفلاحين من الزراعة والري وقطع الغابات وحرقها وسرقة وحرق مستودعات المحاصيل الاستراتيجية والتي تقدر خسائرها بعشرات مليارات الليرات وتهريبها إلى الدول المجاورة وتهريب الثروة الحيوانية وتخريب مراكز البحوث الزراعية إضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي فرضته الدول المشاركة بالحرب على سورية لجهة مستلزمات الإنتاج والصادرات.

وقال الرفيق شفيع إننا اليوم أمام واقع جديد فرضته ظروف الحرب، وعلينا مضاعفة العمل وبذل أقصى الجهود الممكنة للحفاظ على القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته ومساعدة الفلاحين في حل مشكلاتهم واستنفار جهود كل المؤسسات المعنية به وأن يكون هناك تكاملية في العمل والعمل بعقلية اقتصادية جديدة قادرة على مواكبة التطورات الحاصلة في المجال الزراعي وزيادة الإنتاج والصادرات للحد من الاستيراد وزيادة المساحات المزروعة لاسيما بالمحاصيل الإستراتيجية وحل مشكلات التسويق والاهتمام بالغطاء النباتي الذي تقلصت مساحته وبالثروة الحيوانية التي تناقصت أعدادها بشكل كبير ودعم المشاريع الزراعية، مشيراً إلى أن المكتب قام خلال الفترات السابقة بالتعاون مع الجهات المعنية والنقابات والقطاع الأهلي بعقد العديد من ورش العمل التخصصية التي تناولت بعض المشكلات الزراعية الكبيرة وتم اتخاذ العديد من الإجراءات بناء على ما تم إقراره خلالها، وخلال الفترة القادمة سيتم إقامة ورشة تخصصية حول محصول التبغ وأهميته الاقتصادية لأن خطة المكتب هدفها زراعة كل شبر في سورية وتنمية الريف من خلال المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن الانتخابات الأخيرة للاتحاد العام للفلاحين تمت بأجواء من الحرية والديمقراطية وتم انتخاب مكتب تنفيذي جديد للمنظمة والذي يتوجب عليه العمل بروح الفريق لخدمة الفلاحين وتحسين ظروفهم وتأمين خدمات جديدة لهم وحل المشكلات التي تواجههم والاهتمام بالمشاريع الاستثمارية وخلق ثقافة تنموية جديدة للعمل داعياً إلى ضرورة التعاون ما بين الاتحاد في المحافظات ومكاتب الفلاحين لخدمة العمل .

مداخلات الحضور أشارت إلى ضرورة الاستمرار بدعم سعر محصول القمح وبناء أسواق هال جديدة وتمديد دورات المقنن العلفي وحفر آبار جديدة وتأمين البذار بشكل مستمر والمازوت والأسمدة واللقاحات وإقامة المزيد من معامل الفرز والتوضيب وإجراء إحصاء للثروة الحيوانية والتشدد في موضوع الاعتداء على الثروة الحراجية وتنشيط عمل الجمعيات والاهتمام باستصلاح الأراضي وتقسيط ديون الفلاحين .

وأشار وزير الاقتصاد الدكتور أديب ميالة إلى أن الوزارة مستعدة لأي تعاون فيما يخص خدمة القطاع الزراعي والفلاحين وهي من خلال هيئاتها مهتمة وتعمل على موضوع التصدير داعياً إلى ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات الخاصة بتسويق الحمضيات للموسم القادم من الآن والاهتمام بمحصول التبغ الاستراتيجي .

وزير الكهرباء زهير خربوطلي بين أن الوزارة مهتمة بمشاريع الطاقات البديلة لخدمة الإنتاج الزراعي ولديها مشاريع مع وزارة الزراعة وهي مستعدة لأي تعاون مع الفلاحين واتحادهم مشيراً إلى أن الوزارة عدلت التعرفة الكهربائية الخاصة ببرادات التخزين ومراكز التوضيب.

بدوره أوضح وزير الزراعة أحمد القادري أن الوزارة تقوم بصرف تعويضات الأضرار بفعل الكوارث، وتم العام الحالي صرف /286 / مليون ليرة، وأن البذار متوفر في كل المراكز، وهناك إجراءات جديدة لتأمين الأسمدة، مشيراً إلى أن اللقاحات البيطرية متوفرة والوزارة أقلعت بموضوع البرنامج الوطني لترقيم الثروة الحيوانية والبداية كانت من اللاذقية، وهو مشروع مهم بحيث سيكون لكل حيوان رقم خاص، لافتاً إلى أن هامش الربح للعام الحالي في أسعار المحاصيل الاستيراتيجية وصل إلى أربعين بالمئة وأنه تم رصد / 15/ مليار ليرة للخطة الاستثمارية.

وزير النفط علي غانم ذكر أن قطاع النفط ناله الكثير من التخريب والاعتداء، وأن الدولة تتحمل مبالغ مالية كبيرة لتأمين المشتقات النفطية والتي تقدر قيمتها سنوياً بـ / 970/ مليار ليرة، وقطاع الزراعة يحصل على عشرين بالمئة من مخصصات المازوت وأن ما بين / 20-25/ مليون ليتر مخصصة له شهرياً.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة تعمل جاهدة لتسويق محصولي التفاح والحمضيات رغم الصعوبات التي تواجهها، والتي تفرض اتخاذ آليات جديدة في عملية التسويق، مبيناً انه سيتم بناء / 11/ مركز تنموي خلال العام القادم في بعض المحافظات وبناء مراكز توضيب متطورة جداً، والوزارة تعاقدت على شراء صناديق للتفاح للموسم القادم وهناك مشروع لإقامة مسلخ متطور.

رئيس اتحاد الفلاحين الرفيق أحمد صالح إبراهيم ذكر أنه سيكون هناك المزيد من التعاون مع الحكومة وكل الجهات المعنية بالقطاع الزراعي وأن لدى الاتحاد خطة عمل طموحة ولن يكون هناك وعود لن يكون الاتحاد قادراً على تطبيقها، كما سيتم العمل على القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية من خلال الإنتاج والتصدير واستيراد مستلزمات الإنتاج.