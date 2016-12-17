نحو مجتمع خال من الأمية دورات تعليم الكبار.. تجدد الأمل بالمستقبل وتصميم على تحقيق الهدف

لم تستسلم زينب وخضرة لقدرهما الذي حرمهما من التعليم في مرحلة الطفولة، وزجهما في معترك الحياة دون منارة تستنيران بها في زمن باتت وسائله وأدواته هي العلم والمعرفة، وبالرغم من مرور الوقت، وانغماسهما بمتطلبات الحياة، بالزواج، وإنجاب الأبناء، إلا أن أمل القراءة والكتابة لايزال يداعب مخيلتهما، وتبحثان عنه كحبل نجاة من الغرق في الجهل، فمعاناة خضرة يومية لحاجتها إلى من يقرأ لها لوائح الباصات واتجاهاتها لتصل إلى مكان عملها “معمل الخياطة”، بينما زينب التي دخلت المدرسة لمدة عامين فقط، تظهر استياءها من أحكام بيئتها التي حرمتها متابعة دراستها بعد وفاة والدها لبعد المدرسة عن مكان سكن أهلها، وكونها فتاة، فلا أهمية لتعليمها حسب تقاليد وعادات منطقتها، ولكن أملهما في التعلّم وجد طريقه ضمن دورة لتعليم الكبار في روضة الاتحاد النسائي في مدينة جرمانا، الأمر الذي دعانا إلى إلقاء الضوء على أهمية الدورات التي تقام ضمن نشاطات وزارة الثقافة لمحو الأمية، والسؤال عن مسيرة هذه الخطة التنموية للعمل على محو الأمية، والقضاء على الجهل، والارتقاء بالمستوى الفكري والعلمي للمجتمع.

الثقة والإصرار

يبدو أن تكريس ثلاث ساعات يومياً لاتباع دورات تعليمية أمر صعب، خاصة للأمهات والمنقطعات عن الدراسة، ولكن الأمر يبدو بخلاف ذلك في الدورة التي تقام في روضة الاتحاد النسائي في مدينة جرمانا، حيث تتواجد العديد من الراغبات في التعلّم بأعمار مختلفة، ما عكس ظاهرة تستحق الاهتمام، وتبدو ملامح الثقة والإصرار في حديثهن عن أهمية العلم، ومواصلة التعليم، وباختلاف الظروف، إلا أن أم عمار بادرتنا قائلة بأنها “ترغب في الوصول إلى شهادة التاسع كحد أدنى، ولن تبقى كما هي اليوم دون علم ومعرفة”، بينما سهام تؤكد أنها راغبة بأكثر من ذلك كدراسة فرع الأدب العربي، حيث منعتها الظروف المادية من مواصلة التعليم في حينه، لكنها اليوم تجاوزت كل المعيقات، وبوجود هذه الدورات فتح باب الأمل مجدداً لها لتحقيق حلمها، ولم تكن روضة الاتحاد النسائي فقط بل مركز الأعمال السوري الملتزم أيضاً بتقديم دورات تعليمية، وجلسات توعية صحية وقانونية، وقدم عرضاً مميزاً يشتمل على كفالة مادية لتسجيل خمسة متفوقين ممن التزموا بالدورة في أحد المعاهد التعليمية لتأهيلهم لامتحان شهادة التعليم الأساسي، لتكون خطوة متكاملة في طريق تحقيق حلم من أراد مواصلة طريق العلم.

دورات وكتب مجانية

وخلال تواجدنا في الدورة، التقينا وائل شاهين رئيس دائرة تعليم الكبار والتنمية الثقافية في محافظة ريف دمشق الذي حدثنا عن أهمية هذه الدورات وطبيعة عملها، حيث تشرف وزارة الثقافة على 14 دائرة لتعليم الكبار في كافة المحافظات، وتعمل على طباعة كتب للمستوى الأول، والمستوى الثاني، وتقديمها مجاناً للدارسين ما بين 14 إلى 65 سنة كفئة عمرية مستهدفة، وفي إحصائيات الدائرة أطلعنا شاهين على العدد الإجمالي الذي قارب 1000 دارس ودارسة منذ بداية العام منتسبين إلى الدورات التي بلغ عددها حوالي 80 دورة، حيث تم تنفيذ 56 دورة للمستوى الأول الذي مدته ستة أشهر، و24 دورة للمستوى الثاني بثلاثة أشهر، ويليها مستوى التمكين الذي يُمنح بموجبه الدارس شهادة التمكين بعد خضوعه لامتحان والنجاح فيه، وبين شاهين أن وزارة الثقافة سمحت للمواطنين الذين حصلوا على شهادة التمكين وتتوفر لديهم الرغبة والإمكانيات الذهنية بمتابعة التعليم من خلال التقدم إلى امتحان شهادة التعليم الأساسي.

تضافر الجهود

وتعتبر الجهات الداعمة والمتعاونة مع وزارة الثقافة لها الدور الهام في إنجاح هذه الدورات، كمنظمة الهلال الأحمر التي تقدم جلسات توعية صحية يومية إلى جانب المنهاج المعتمد للتعليم، بالإضافة إلى بعض السلل الغذائية أو الهدايا العينية التي تشكل حافزاً لدى البعض لمتابعة دورات محو الأمية، وقد أكد شاهين في حديثه على أهمية تكاتف المنظمات والمجتمع الأهلي ومحافظة ريف دمشق مع وزارة الثقافة لإنهاء مشكلة الأمية، مضيفاً أنه لابد من أن تتضافر كافة الجهود لأن الأمية عائق حقيقي في طريق تطور المجتمع، والعمل بكافة السبل لإنهاء هذا العائق حتى نسير بالوطن قدماً نحو التطور والازدهار‏، مبيناً لنا أن هذه الدورات منتشرة في كافة المراكز في ريف دمشق إلى أبعد منطقة فيها كقارة ودير عطية، بالإضافة إلى بعض مراكز الإيواء التي تعتبر أماكن تجمعات يسهل عليهم إقامة دورات فيها للراغبين من المهجرين كمركز إيواء في الحرجلة الذي تقام فيه دورات تعليمية على سبيل المثال.

أهمية التواصل

وبالاطلاع على واقع الدورات شاركتنا الحديث حسيبة الزحلاوي رئيسة مركز تعليم الكبار في الغوطة الشرقية، التي أكدت على أهمية نشر الوعي والمعرفة بأهمية الدورات وضرورة التواصل مع الراغبين بالالتحاق إليها عن طريق الإعلان والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل رؤساء مراكز التعليم، أو من خلال الترويج المباشر من قبل المنتسبين إليها، وذلك للتغلب على إحدى أهم الصعوبات التي تتمثل بعزوف الأميين عن الالتحاق بدورات محو الأمية بسبب قلة الوعي بمخاطر الأمية ونتائجها السلبية أو بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأميين وبحثهم عن العمل لتأمين متطلبات أسرهم‏، أو عدم معرفتهم بأماكن هذه النشاطات، مؤكدة على ضرورة دعم هذه الأنشطة عن طريق الإعلام لتصل إلى كل الفئات والعمل على دعم وتوسيع الدورات لتشمل كافة المنقطعين عن الدراسة، خاصة في ظل الأزمة التي منعت العديد من مواصلة التعليم، وزادت من نسبة التسرب المدرسي.

وأخيراً..

انطلاقاً من أن الإنسان هو القيمة العليا ضمن مسيرة المجتمع، ولأن الأمية داء خطير يفتك بالفرد والمجتمع كونها المسبب الأساسي للفقر والجهل، وبما أن التعليم حق مشروع وواجب وطني ينبغي على المواطنين كافة الحصول عليه للوصول إلى مجتمع خال من الأمية يساهم في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القطر، يجب أن تشارك كل الجهات الحكومية المعنية بعملية التعليم والمجتمع المحلي، ولابد هنا من التأكيد على أهمية دور المنظمات الشعبية والمراكز الثقافية في كافة المناطق بتشجيع الأفراد على الالتزام بهذه الدورات ونشر الوعي في المجتمع بأهمية العلم وضرورة متابعة التعليم لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي أيضاً ومحاربة الجهل.

فاتن شنان