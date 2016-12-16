مجلس الشعب يناقش هموم الإعلام الوطني تـرجـمـان: نـحـتـاج إلـى قـرارات جـريـئـة

دمشق – عمر المقداد:

الارتقاء بالخطاب الإعلامي ودور المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة كانا محور جلسة مجلس الشعب ليوم أمس حيث افتتحت الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس الجلسة بكلمة اعتبرت فيها أن الإعلام المعادي ما يزال يشكل الأداة الأساسية للعدوان على سورية، وإن الحرب الإعلامية المضللة قد بدأت قبل الحرب الإرهابية، استهدفت ثوابت الشعب السوري ، وجرى تسخير إمكانيات مادية كبيرة تفوق التصور لتمويلها.

وأشارت الدكتورة عباس إلى أن وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية الوطنية العامة والخاصة استطاعت بإمكانياتها المتواضعة التصدي للحرب على سورية وردت على الإعلام المضلل، وخاض الإعلاميون الحرب الإعلامية على أرض المعركة إلى جانب بواسل الجيش العربي السوري وقدموا التضحيات والشهداء والجرحى ووثقوا إنجازات وانتصارات الجيش.

وحثت رئيسة المجلس وزارة الإعلام وكادرها والمؤسسات والهيئات التابعة لها إلى تطوير الخطاب الإعلامي باعتبار الإعلام إحدى الوسائل المهمة لصد العدوان، والدفاع عن الشعب السوري وحماية حقوق المواطنين وخاصة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأوضح وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان أنه في هذه الساعات التي نتحدث فيها، ينقل الإعلام الوطني خروج الدفعة الأخيرة من الإرهابيين من مدينة حلب، ، لافتاً إلى أن الإعلام الوطني العام والخاص كان دوماً في الخندق الأول منذ أول يوم للعدوان، محارباً على جميع الجبهات العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية وقدم الشهداء والجرحى.

واعترف ترجمان بوجود انتقادات كثيرة على الأداء الإعلامي، لافتاً إلى أن النتائج بالخواتيم، فالإعلام السوري نجح إلى حد ما بالوقوف بوجه إمبراطوريات إعلامية معادية مدججة بالمال والسلاح والإمكانيات الفنية والمادية والخبرات، وكان الإعلام السوري وحيداً بداية الأزمة، وكان يقول: إن ما يحدث في سورية عبارة عن إرهاب، والآن مفردة “الإرهاب والإرهابيين” تتصدر عناوين النشرات في أغلب محطات وصحف العالم وحتى في الدول المعادية، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل نجاحاً للإعلام السوري العام والخاص والإعلام المقاوم والصديق.

وأشارترجمان إلى أن الحرب استهدفت الإعلام السوري وكوادره وبناه التحتية وجرى إنزال القنوات الفضائية السورية عن أقمار النايل سات والهوت بيرد، مضيفاً لو لم يكن هذا الإعلام مؤثراً لما تم اتخاذ هذه الخطوات المعادية.

وقال: هناك من يدفن الشهداء في سورية، وهناك من يدفن الفقر على حساب الوطن والمواطن ولقمة عيشه، وهناك تجار أزمات، وهناك مخلصون يعملون لبناء الوطن وتحريره، موضحاً أن دور الإعلام أن يتناول هذه القضايا بعبارات وصور متقنة وبسيطة ولكن غير محبطة، وهنا تكمن الصعوبة في هذا الظرف الضاغط اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وثقافياً.

ولفت ترجمان إلى أن أحد أدوار الإعلام هو أن يكون مرآة وصورة وصلة وصل بين المواطن والحكومة وأن ينقل نشاطات مؤسسات الدولة، ويعمل على تكوين رأي عام وهذه مهمة صعبة، ولتحقيق ذلك ورفع مستوى الأداء الإعلامي، فقد درسنا في الوزارة مع الخبراء والمستشارين كيفية النهوض بالقطاع الإعلامي وتقدمه إلى الأمام.

وأضاف: لدينا معاناة في موضوع الهياكل الإدارية للمؤسسات الإعلامية والأنظمة المالية والإدارية لها، ونحن بحاجة إلى قرارات جريئة وإعادة النظر، وقد قررنا أن نعمل بالتوازي على ثلاثة مسارات، يتعلق الأول منها بالارتقاء بالخطاب والأداء الإعلامي بحيث يكون إعلاماً وطنياً منتجاً وله صدى ومتابعون في الشارع ويحظى بالثقة والمصداقية، ولأننا لمسنا أن هناك أزمة ثقة بين المواطن وإعلامه وهي أزمة مترسخة ونمطية وما زالت في العقول.

أما المسار الثاني، فيتناول تطوير النظام الإداري والمالي وإعادة النظر بالهيكليات والأنظمة الداخلية والملاكات والوصف الوظيفي للعاملين وإعادة سبر العاملين، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الإعلام لبحث هذا الموضوع، أما المسارالثالث فيتعلق بتدريب الإعلاميين والفنيين ليكونوا على مستوى عال من المهنية والإبداع، وللأسف توجد حالة وظيفية سلبية تسيطر على أغلب العاملين وتراكم كمي وعددي للإعلاميين على حساب النوع وافتقاد إلى روح المبادرة والتنافسية.

وأكد أنه تم وضع هذه المسارات ضمن آلية تنفيذية تتضمن الرؤى والاستراتيجيات والمشاريع والإجراءات لتحقيقها وفق جدول زمني، و هناك هيئات لمتابعة هذا الجدول ومؤشرات حول تحقيقه أو عدم تحقيقه وهناك مؤسسات مسؤولة عن متابعة تحقيقه.

وقال ترجمان: نريد النهوض بالإعلام من القواعد وتهيئة المؤسسات الإعلامية للمعركة الأصعب وتتمثل بالإعمار البشري، ونشدد على أن النهوض بالإعلام بحاجة إلى جرأة، وقد وضعنا المؤسسات الإعلامية تحت المجهر ونقوم بإعادة ضخ الدماء فيها، مبيناً أنه تم تحويل /13/ حالة فساد إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال ثلاثة أشهر للتحقيق فيها، وهناك دعاوى تتم متابعتها لتحقيق المديونيات على شركات الإعلان.

وختم عرضه بالقول: إن الوزارة تعمل بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لجهة أنه على الإعلام أن يعمل بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط وبشكل مستقل.

وخلال مداخلاتهم أكد أعضاء المجلس أهمية دور الإعلام السوري وضرورة استمراره في مواجهة الحرب الإعلامية ضد سورية والتصدي لوسائل الإعلام والقنوات والشبكات الإخبارية الشريكة بسفك الدم السوري وفضح الأخبار المضللة والتركيز على مواطن الخلل والفساد والترهل في الجهات العامة والخاصة بهدف معالجتها وتحقيق المصلحة العامة.ودعا عدد منهم إلى نقل جلسة مجلس الشعب مباشرة على الفضائية السورية.

ونوه أعضاء المجلس بدور وسائل الإعلام وجهود وعمل الإعلاميين المتواصل وتفانيهم في نقل انتصارات وإنجازات الجيش في مواجهة الحرب الإرهابية على سورية مشددين على أهمية تكريس قيم الشهادة وتعزيز صمود الشهيد الحي المتمثل بالجرحى من جنود جيشنا الباسل وإعداد برامج عن تضحيات الجيش وبطولاته.

وطالبوا بالارتقاء بالمستوى المهني لبعض المؤسسات الإعلامية والإعلاميين، وتطوير الخطاب الإعلامي الداخلي والخارجي والتعاطي مع الحدث بلغة العصر، ومعالجة التشريعات الإعلامية سواء المالية أو الإدارية بما يخدم التطوير الإعلامي.

وأكدوا على دور اتحاد الصحفيين في حماية حقوق الصحفيين، وتأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية وخاصة المذيعين والمذيعات، وزيادة التعويضات للصحفيين، وتساءلوا عن المعايير التي تم الاعتماد عليها في تقييم عمل العاملين في الهيئة العاملة للإذاعة والتلفزيون، ودعوا إلى دعم المراكز الإعلامية بالمحافظات، وتطوير المكاتب الصحفية بالوزارات، ومواجهة المصطلحات الإعلامية الغربية والمستخدمة في الإعلام، وتفعيل الإعلام الاستقصائي ودوره في كشف الفساد.

كما أشاروا إلى إصدار قانون الإعلام الالكتروني، وإنشاء تجمع يضم فعاليات الإعلام الالكتروني ويوثق معطياتها وإعداد كادر صحافة الكترونية مدرب على مستوى عال من المهارة ومتابعة الإعلام الالكتروني والرد على ما يطرح به، ومراقبة ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ردوده، أشار وزير الإعلام إلى وجود خطة لدراسة الكادر الكبير في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وعملية السبر فيها وبالمؤسسات الإعلامية وهناك لجان بدأت عمليات تقييم العاملين في المركز الإخباري وقناتي دراما والأولى ومديرية الإنتاج.

وقال: نعمل على قنوات تخصصية ومن بينها قناة أطفال وقناة رياضية، ونناقش التأمين على حياة المراسلين الحربيين والتعويضات المالية المناسبة لهم في حال استشهادهم أو إصابتهم وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.

وشدد على أن من يتابع قنواتنا الفضائية يجد أننا سباقون إلى نشر الأخبار ولم يعد هناك تأخير بالإعلان عن أي حدث وفوراً خلال دقائق نتأكد من صحة الخبر ونبثه عاجلاً على شاشاتنا مهما كانت طبيعته.

وأضاف إن وسائل الإعلام الوطنية على تواصل دائم مع المغتربين السوريين، كما تغطي جلسات مجلس الشعب وتجري اللقاءات مع أعضائه ويتم بث جلساته على القناة الأولى مقترحاً أن يكون هناك بث حي ومباشر للجلسات على صفحة المجلس الالكترونية.