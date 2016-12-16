حـلـب تنفض عنهـا غبـار الإرهـاب.. وتحتفل بالانتصار خروج أكثر من 2300 إرهابي عبر معبر الراموسة.. وتهاني عربية ودولية للسوريين الجبهة الوطنية التقدمية: انتصار لوحدة الشعب ووفائه للوطن والجيش والقائد

نفضت حلب غبار الإرهاب عنها، معلنةً ولادةً جديدة، وتاريخاً وعهداً جديداً، لتكسر كل التوازنات وتغير كل المعادلات العسكرية والسياسية، إقليمياً ودولياً.

حلب اليوم خالية من الإرهاب بعد تطهيرها من التنظيمات الإرهابية المسلحة التي عاثت فساداً وقتلاً وخراباً، ومارست أبشع الجرائم بحق المدنيين الآمنين.

عملية خروج المسلحين وعائلاتهم بدأت عملياً ظهر يوم أمس بخروج 951 من الإرهابيين مع عائلاتهم عبر معبر الراموسة بإشراف الهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ريف حلب الغربي الجنوبي، تبعها خروج دفعتين متتاليتين، تضمنت الثانية 1198 شخصاً، والثالثة 208 أشخاص، ليرتفع عدد الذين خرجوا إلى أكثر من 2300 إرهابي، ومن المتوقع إخلاء كامل أحياء صلاح الدين والأنصاري والمشهد والزبدية من المسلحين مع الساعات الأولى لصباح اليوم “الجمعة”.

وخرج أهالي حلب في مسيرات فرح عفوية، طافت العديد من الشوارع والساحات، وتجمع بعضهم في أماكن خروج الإرهابيين، ورفعوا علم الجمهورية العربية السورية وصور السيد الرئيس بشار الأسد، ورددوا الهتافات التي تعبر عن سعادتهم بخلاص مدينة حلب من الإرهاب، مؤكدين تلاحمهم وثقتهم الراسخة بالجيش العربي السوري والقوى الرديفة والصديقة بمتابعة معركة الكرامة والشرف حتى تطهير كامل تراب سورية من دنس الإرهاب.

وسمع منذ الصباح أصوات انفجارات قوية في مناطق انتشار الإرهابيين، ناجمة عن قيامهم بتفجير مقراتهم الرئيسة، ومستودعات أسلحتهم وذخيرتهم، كما أحرق الإرهابيون وثائقهم ومكاتبهم التي تفضح مصادر وطرق تمويلهم، وإمدادهم بالسلاح والمال والمعلومات الاستخبارية.

وكان ينتشر في الأحياء الشرقية لمدينة حلب مجموعات إرهابية تكفيرية، يتبع معظمها إلى تنظيم “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” و”حركة نورالدين الزنكي”، تزعم واشنطن وحلفاؤها بأنها “معارضة معتدلة” رغم ارتكابها عشرات المجازر بحق الأهالي في حلب وريفها، واتخاذها عشرات الآلاف من المدنيين في تلك الأحياء دروعاً بشرية، إضافة إلى قيام أفرادها بسرقة المواد الغذائية من منازل المواطنين، ومنعهم من الخروج عبر الممرات الإنسانية التي حددتها الحكومة السورية، بالتعاون مع الجانب الروسي لإخلاء المدنيين والجرحى.

وقوبل الانتصار على الإرهاب في حلب، بمباركات محلية ومن أصدقاء سورية الحقيقيين، فقد أكدت الجبهة الوطنية التقدمية أن انتصارات الجيش العربي السوري في حلب انتصار لوحدة السوريين وتلاحمهم ووفائهم لوطنهم وجيشهم البطل وقائدهم.

وفي بيان لها قالت الجبهة: إن السوريين ينتصرون اليوم لتاريخهم وحضارتهم ومستقبلهم ضد من أرادوا إلغاء وطنهم وشطبه من الخارطة السياسية والإنسانية والحضارية تحقيقاً لأطماع العدو الصهيوني وأذياله في السعودية وقطر وتركيا، وأضافت: إن السوريين أسقطوا مخططات الأعداء التي تريد تمزيقهم من الداخل تمهيداً لتمزيق وحدتهم الجغرافية والسياسية، مؤكدين بذلك صمودهم الأسطوري خلف جيشهم وقواتهم المسلحة وعجز المتآمرين والخونة والعملاء عن النيل من سيادتهم ووحدتهم الوطنية.

ودعت الجبهة السوريين لمزيد من الإصرار على الثبات مع الجيش والقوات المسلحة البطلة التي قدمت ولا تزال وستبقى أروع صور البطولة والفداء.

وفي طهران أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية الثلاثون الذي انطلقت أعماله صباح أمس في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون، أن قوى الاستكبار والاستبداد هي التي صنعت التيارات الإرهابية التكفيرية التي عملت على تدمير المدن في المنطقة بينها حلب وتهجير سكانها وتشريدهم، لافتاً إلى أنه سيتم تطهير أراضي سورية والعراق من الإرهابيين.

وأكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن عملية إرسال المساعدات الإنسانية من قبل إيران إلى الشعب السوري ستتواصل بوتيرة أسرع، وقدم عبد اللهيان في تصريح له التهنئة للسيد الرئيس بشار الأسد والشعب والجيش السوري بتحرير مدينة حلب من أيدي الإرهابيين، موضحاً أن طهران كانت وما زالت سباقة في مجال تقديم الدعم السياسي والدولي والتعاون الاستشاري العسكري في إطار المكافحة الفاعلة للإرهاب وأيضاً إرسال المساعدات الإنسانية إلى سورية.

بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن إيران ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية بهدف التوصل إلى حلول واقعية في سورية ومساعدة المدنيين الأبرياء فيها، وقال قاسمي: إن إيران تدعو جميع دول المنطقة إلى غلق الطريق أمام تمويل التنظيمات الإرهابية المسلحة وتؤكد مرة أخرى بأنه يجب على دول المنطقة وخارجها التي تدعم الإرهابيين أن تتخذ نهجاً بناء في مسار التخفيف من معاناة الشعب السوري عبر بذل الجهود لإرساء وقف للأعمال القتالية وعودة الأمن والاستقرار إلى مختلف مناطق سورية.

كما أكد مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف أن الانتصار في حلب وهزيمة الإرهابيين فيها يمثل إنجازاً مهما للغاية بالنسبة للشعب السوري ومحور المقاومة.

وفي بيروت اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن استعادة الجيش العربي السوري وحلفائه السيطرة على حلب وتحرير أهلها من سطوة فصائل الإرهاب التكفيري, هو إنجاز مفصلي كبير يضع حداً للمراهنة على مشروع تقسيم سورية الذي أراد أعداء الشعب السوري أن يتخذوا لهم من حلب قاعدة انطلاق لإسقاط سورية وتفكيك أوصالها، وقالت في بيان: لقد كشف هذا الإنجاز حجم التواطؤ والرهان الدولي والإقليمي على فصائل الإرهاب التكفيري التي جاؤوا بها من مختلف أقطار العالم ليستخدموها من أجل تحقيق مشروعهم العدواني على سورية وشعبها وجيشها ودولتها.

إلى ذلك، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة أن انتصار الشعب السوري في حلب وتحريرها من الإرهابيين هو بوابة لانتصارات قادمة في معركة المصير التي تخوضها سورية بدعم من محور المقاومة شركاء الدم والمصير، معتبرة أن تحرير فلسطين لا يمكن أن يتحقق إلا بانتصار سورية ومحور المقاومة ونهوض الأمة بالاستناد إلى ثقافة المقاومة ونهجها وبرنامجها.

كما أكد رئيس حزب الوفاق الوطني اللبناني بلال تقي الدين أن الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري على الإرهاب في مدينة حلب وتخليصها من الإرهابيين إسقط المشاريع الأجنبية والخارجية ضد سورية.

بدوره أكد رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري في مصر الدكتور محمد أبو العلا أن انتصارات الجيش العربي السوري في حلب هي انتصارات للأمة العربية بأكملها، مشيداً بصمود الشعب السوري وتماسكه وإصراره على الانتصار وسط مؤامرات أعدائه.

من جهته أكد حزب الاتحاد العربي الديمقراطي أن انتصار الشعب السوري في حلب قلب المعادلات وكشف كل أوراق المتباكين على مرتزقتهم وإرهابييهم، مشيراً إلى أن خيار هذا الشعب واحد وهو النصر واجتثاث الإرهاب.

“الدفاع الروسية” : الارهابيون ارتكبوا جرائم وحشية

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم العثور على صور وتسجيلات فيديو في الأحياء التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار، تدل على قيام الإرهابيين بارتكاب أعمال وحشية بحق الأهالي.

وأفاد نائب رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان الفريق فيكتور بوزنيخير في تصريح صحفي: أنه يتم توثيق الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية وما تسميها واشنطن “معارضة معتدلة” بحق المدنيين في أحياء حلب الشرقية، مشيراً إلى أنه تم العثور خلال عمليات تمشيط، تمت في تلك الأحياء، على سجون أقامها الإرهابيون في أقبية بعض المباني السكنية لتعذيب المخطوفين وإعدامهم، ولفت إلى أن الضحايا هم مدنيون مشتبه بهم في تنظيم مظاهرات احتجاجية ضد التنظيمات الإرهابية، التي كانت تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية، وكذلك رجال ومراهقون رفضوا الانضمام إلى صفوف المسلحين، حيث أكد شهود عيان أن إعدام الأبوين أمام أطفالهما كان من الممارسات المتبعة لتخويف المدنيين.

ولفت بوزنيخير إلى أن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش العربي السوري والقوى الرديفة ضد تحصينات وتجمعات التنظيمات الإرهابية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب أسفرت عن طرد المسلحين من كل الأحياء، بعد القضاء على أكثر من 900 إرهابي، وتدمير عشرات الآليات الثقيلة والمعدات التي كانت بحوزتهم.

وذكر الفريق بوزنيخير أن عمليات الترميم تجري حالياً في جميع المنشآت ذات الأهمية الاجتماعية، بعد تفكيك الألغام التي زرعها الإرهابيون فيها، مشيراً إلى تزويد عدد من المنشآت بالمياه والتيار الكهربائي، وأوضح أن أفراد قوات الهندسة الروسية أزالوا الألغام عن محيط أكثر من 300 منزل بما فيها منشآت ذات أهمية اجتماعية، ومسحوا 30 كم من الطرقات العامة، وأبطلوا مفعول 2742 عبوة ناسفة ومفخخة على مساحة 17 هكتاراً، لافتاً إلى أن أكثر من 5 آلاف مدني من بينهم 1529 طفلاً عادوا إلى منازلهم.

واتخذت محافظة حلب جميع الترتيبات والإجراءات لتأمين إقامة المواطنين الذين يخرجون من الأحياء الشرقية في مراكز إقامة مؤقتة، مجهزة بجميع الخدمات الأساسية اللازمة للإقامة، في حين قدمت الكوادر الطبية مختلف الخدمات الصحية للمدنيين، ونُقل الجرحى والمرضى عبر سيارات صحية إلى النقاط الطبية والمشافي في المحافظة لمتابعة أوضاعهم الصحية.

إلى ذلك، تم أمس إدخال 29 حافلة وسيارات إسعاف بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الشمالي، وذلك لإخراج الحالات الإنسانية وعدد من العائلات.

وأفاد محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري بأنه تم إدخال 29 حافلة وسيارات إسعاف وفرق طبية من بلدة السقيلبية باتجاه قلعة المضيق إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب، لإخراج الحالات الإنسانية وعدد من العائلات.

عمليات نوعية للجيش في ريفي اللاذقية وحمص

وفي سياق جهود الجيش العربي السوري لتطهير تراب الوطن من الإرهابيين، وجهت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية مركزة على تجمع لمجموعة إرهابية مرتبطة بنظامي أردوغان وآل سعود في قرية فلة بريف اللاذقية الشمالي، وأدت الرمايات النارية إلى مقتل 4 إرهابيين، من بينهم الملقب أبو مجاهد، وإصابة أكثر من 10 آخرين، وتدمير سيارتين مزودتين برشاشات.

وفي ريف حمص تأكد مقتل العشرات من إرهابيي تنظيم داعش، وتدمير أكثر من 12عربة لهم، بعضها مفخخ، و 4 مدافع في ضربات لسلاح الجو على تجمعاتهم ومحاور تحركاتهم بريف تدمر الجنوبي الغربي، فيما وجه سلاح الجو في الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي ومحاور تحركه على اتجاه قصر الحير الغربي /الباردة، جنوب غرب تدمر، وأسفرت الضربات عن القضاء على 46 إرهابياً من التنظيم التكفيري، وتدمير 7 عربات لهم مزودة برشاشات، و 5 عربات مفخخة، و 4 مدافع ذاتية الحركة وعربة دوشكا.

وفي ريف حلب خاضت وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية على اتجاه كتيبة الدفاع الجوي ومحور مدرسة الحكمة ومشروع 1070 جنوب غرب حلب، وانتهت الاشتباكات بإفشال الهجوم الإرهابي، بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد الحربي وفرار العديد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

إلى ذلك نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة عمليات دقيقة على تجمعات وبؤر التنظيمات الإرهابية المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي في منطقة درعا البلد، وأسفرت العمليات عن تدمير تحصينات ومقرات للإرهابيين، والقضاء على أعداد منهم في حي طريق السد، وفي الطرف الغربي لمخيم النازحين.

البعث- سانا