مـا بـعـد حـلـب

لأن تطورات الأحداث في سورية تسير وفق ما يشتهي شعبها الذي تتعارض أهدافه وطموحاته كلياً مع الوصفات المكتوبة في واشنطن والعواصم الحليفة لها، فإن الأمور ما قبل تحرير حلب ليست كما بعده. وفيما ترسم سورية شعباً وجيشاً وقيادة معالم النصر المبين على الإرهاب ورعاته ومموليه ومفرخيه، يحاول من راهن على غزو دمشق من بوابة حلب، وإعادة أمجاد سلطنة أفل نجمها، وتفتيت سورية عقاباً على سلوكها المناهض للمشروعات الصهيو أطلسية والرجعية العربية، أن يلعب في الوقت بدل الضائع علّه يخرج بهيئة المنتصر أو أقله الحفاظ على ماء الوجه.

لذلك سخّرت أمريكا وحلفاؤها في القارة العجوز أذرعها الطويلة من المنظمات والهيئات الدولية وكل ماكينتها الإعلامية لشن حملة قلّ نظيرها على سورية وحلفائها.. قلبوا الحقائق وذرفوا دموع التماسيح في هبة لإنقاذ الإرهابيين لاستخدامهم في مناطق أخرى، فالحرب بالنسبة لأمريكا وفرنسا وبريطانيا لم تنته في حلب، وتطهيرها من رجس الإرهاب سقوط في يد “النظام”، وفرحة الأهالي بعد أن رفع عن كاهلهم الظلم والقتل والتجويع مسرحية…إلخ. بعبارة أخرى، ما يهمهم إخراج المرتزقة قبل أن يقعوا في قبضة الجيش العربي السوري ويفتضح أمر الممولين والداعمين ومصدّري القتل للشعب السوري.

شاهد العالم بأم العين حال الانحطاط السياسي في مجلس الأمن.. بعبع ايرولت وكيري، وتلفظا بتصريحات تجاوزت كل حدود اللباقة والدبلوماسية، ومن المعيب أن تصدر عن دول تزعم أنها تدافع عن الشعوب المظلومة وتدّعي نشر الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية في العالم. لكنهم لم يغيّروا في الحقيقة شيئاً بل سقطوا دبلوماسياً كما انهار مرتزقتهم في الميدان وسقطت عنهم آخر ورقة توت كانوا يتسترون بها لتنفيذ مشروعاتهم الباغية.

في النهاية، ورغم الضوضاء المفتعلة من محور المشاركين في الحرب على سورية فرضت الدولة السورية شروطها في حلب، وهو ما سيتردد صداه عندما يحين وقت الجلوس

إلى طاولة المفاوضات لرسم وتحديد معالم اللعبة الاستراتيجية الجديدة والتي ستفضي حتماً إلى إعادة التوازن للقرار العالمي وترفع عن كاهل الشعوب حملاً ثقيلاً تمثل بالهيمنة الأمريكية على القرار العالمي لنحو نصف قرن من الزمن أغرقته واشنطن بالحروب العبثية وتسببت فيه بمقتل الملايين وشردت مثلهم في أصقاع الأرض، ودمرت البنى التحتية وانتشرت حال من القلق والرعب من تمدد الإرهاب في جنبات الأرض قاطبة.

من الآن وصاعداً لن تكون المفاوضات مع أمريكا ومن يسير في ركبها على تفاصيل صغيرة هنا أم هناك، فعندما تسجل الانتصارات الكبرى تكون التسويات السياسية على حجمها. بعبارة أخرى سينزل هؤلاء عن شجرة المطالب ويسمعون لأول مرة للرأي الآخر من سورية قلب العروبة النابض: بأن زمن الهيمنة الأمريكية قد ولّى إلى غير رجعة من بوابات دمشق وحلب ليسجل التاريخ أكبر انتصار لدولة دافعت عن ترابها بدماء شعبها حفاظاً على وحدتها واستقلالية قرارها ويحق لها أن تكون لاعباً أساسياً في العالم الجديد.

عماد سالم